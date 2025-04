La storia tra Ademola Lookman e l’Atalanta è giunta al capolinea. Dopo due stagioni ad altissimo livello, coronate dalla storica vittoria dell’Europa League, l’attaccante nigeriano ha deciso di voltare pagina e lasciare Bergamo al termine di questa stagione. La frattura definitiva è arrivata il 18 febbraio scorso, in occasione della sorprendente eliminazione dalla Champions League contro il Bruges. In quella partita, Lookman ha sbagliato un rigore decisivo, scatenando la furia di Gian Piero Gasperini che, in conferenza stampa, lo ha duramente attaccato: “Lookman non doveva tirare, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto”. Da lì è scattata la reazione social del giocatore e l’inevitabile decisione di cambiare aria.

Juventus su Lookman

Già la scorsa estate Ademola Lookman avrebbe voluto partire, ma fu convinto a restare per non indebolire ulteriormente la rosa, già privata di Koopmeiners. Ora, però, la sua volontà è chiara e definitiva. E la Juventus è in prima fila per approfittarne. Cristiano Giuntoli segue il profilo di Lookman da tempo e già a gennaio aveva incontrato il direttore sportivo dell’Atalanta, Tony D’Amico, per parlarne durante una cena informale. I contatti tra i due club sono proseguiti anche nelle settimane successive, segno che l’interesse bianconero è concreto.

Lookman

Ma la strada per portare il talento nigeriano a Torino non sarà affatto in discesa. L’Atalanta, consapevole del valore del suo gioiello – 18 gol e 7 assist stagionali – non ha alcuna intenzione di fare sconti: per iniziare a trattare, serviranno almeno 60 milioni di euro. Una cifra importante, che apre la porta anche a pretendenti con grande disponibilità economica. Bianconeri che, comunque, per abbassare l'esborso economico potrebbero mettere sul piatto una contropartita tecnica e i nomi sono quelli di Samuel Mbangula e Nicolò Savona, valutati complessivamente sui 25 milioni di euro.

L'offerta del Napoli

In Premier League, dove Lookman ha già giocato con Everton, Fulham e Leicester, non mancano le richieste, mentre il Napoli è pronto a investire fino a 180 milioni sul mercato estivo e ha inserito anche lui l’esterno d’attacco nel proprio radar.

Azzurri che, però, hanno un jolly da giocarsi per abbassare la richiesta da 60 milioni dell'Atalanta per Ademola Lookman. Si tratta di Giacomo Raspadori, che piace molto alla Dea ed è valutato 30 milioni di euro.