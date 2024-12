Pronto il FVS: sistema simile al VAR ma a chiamata. Ecco dove verrà sperimentato

L'Ifab, organismo che stabilisce la modifica e l'innovazione delle regole del gioco, ha appena approvato la sperimentazione FVS, ovvero del Football Video Support.

FVS: cos'è e come funziona

Il Football Video Support verrà testato a partire dal 2025 nel Mondiale Under 17 e Under 20 di calcio femminile. Ma cos'è e come funziona? Si tratta di sistema formato da una installazione di telecamere, molto meno costose del Var, così da poter consentire anche alle categorie inferiori di usufruire della tecnologia. La grande novità, essendo un sistema a chiamata che userà l'arbitro in frangenti di partita, consiste nel consentire ad un allenatore di chiamare l'arbitro per verificare l'accaduto in una determinata azione. Una sorta di VAR a chiamata per intenderci.

Verrà utilizzato solo in caso di errore solo dopo che l'arbitro ha preso una decisione e una squadra ha inoltrato una richiesta di revisione. Richiesta che deve essere inoltrata subito dopo l'accaduto solo dall'allenatore. Inoltre, verrà utilizzato solo dopo a possibili scenari:

GOL-NO GOL/ RIGORE-NON RIGORE

CARTELLINI ROSSI DIRETTI / ERRORE DI IDENTITA'

Pierluigi Collina (ph. Image Sport)

Sperimentazione in Lega Pro?

L'idea innovativa ha attirato l'attenzione di molti, e tra questi c'è anche quella del presidente Matteo Marani, il quale ha già avanzato la candidatura della Lega Pro per la sperimentazione del nuovo sistema al massimo esponente arbitrale della Fifa Pierluigi Collina. nuovo sistema proprio

