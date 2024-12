Mondiale per Club 2025, che novità: tutte le gare verranno trasmesse gratis. Ecco dove

A 24 ore dal sorteggio della fase a gironi del nuovo format del Mondiale per Club targato Infantino, la FIFA ha trovato l'accordo per quanto concerne i diritti televisivi con la piattaforma Dazn. La rassegna che andrà in scena dal 15 giugno al 13 luglio avrà una novità assoluta.

Dazn, che novità: tutte le gare in chiaro

Arriva l'ufficialità dell'acquisizione dei diritti televisivi delle partite del Mondiale per Club 2025, in cui saranno presenti anche Inter e Juventus, da parte di Dazn. Il torneo verrà trasmesso gratis sulla piattaforma: non servirà sottoscrivere un abbinamento ma solo registrarsi. Una scelta alquanto disponibile ma dettata dalla voglia dell'azienda Dazn di rilanciarsi dopo le roventi polemiche piovute nell'ultimo anno. Un'idea totalmente nuova, voluta fortemente anche dalla Fifa per promuovere il calcio a livello globale e creare inclusione tra i tifosi di tutto il mondo, come si evince dal comunicato.

Fifa: il comunicato

"Rendendo una competizione di club di alto livello disponibile gratuitamente, per ogni tifoso del mondo, questa partnership combina l'esperienza unica di Dazn e la sua visione del futuro con l'impegno della Fifa a rendere il calcio sempre più globale"

