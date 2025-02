Champions League, ottavi di finale: Feyenoord-Inter e derby di Madrid

L'urna di Nyon ha sancito gli accoppiamenti delle 16 finaliste della nuova Champions League, con una particolare attenzione all'unica squadra italiana nella competizione: l'Inter che di fatto pesca proprio quel Feyenoord, che non più tardi di tre giorni fa ha eliminato il Milan.

Feyenoord: guai a sottovalutarlo

Simone Inzaghi Inter

Dopo aver concluso la fase a gironi al 18° posto, frutto di sole 4 vittorie un pareggio e tre sconfitte, il Feyenoord affronta ed elimina ai playoff il Milan grazie all'1-0 dell'andata e l'1-1 del ritorno, nonostante una rosa falcidiata da tante assenze. In attesa di ufficializzare Robin Van Persie in panchina, l'urna decreta un'altra milanese sul cammino degli olandesi: l'Inter. Ai nerazzurri, testa di serie della competizione, il vantaggio di giocare il ritorno in casa. Il Milan insegna e l'impegno è tutt'altro che abbordabile per la banda di Inzaghi, che dovrà affrontare la doppia sfida con la giusta concentrazione e determinazione: ai quarti la vincente tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

Il tabellone completo degli ottavi

Brugge - Aston Villa

Borussia Dortmund - Lille

Real Madrid - Atletico Madrid

Bayern Monaco - Bayer Leverkusen

Psg Eindhoven - Arsenal

Feyenoord - INTER

Psg - Liverpool

Benfica - Barcellona

