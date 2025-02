Oppini: "L'eliminazione della Juve dalla Champions non vi restituirà i 3 punti di domenica"

L'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del PSV continua a far discutere. Intanto l'opinionista e tifoso bianconero, Francesco Oppini, in un video pubblicato sul proprio account di X ha voluto attaccare i tifosi dell'Inter ricordandogli della vittoria di domenica scorsa in campionato all' “Allianz Stadium”.

Festa Inter

Oppini, duro attacco ai tifosi interisti

"Volevo spiegarvi una cosa: l’eliminazione della Juve dalla Champions non restituirà i tre punti persi domenica. Questa povera Juve che fatica ad andare agli ottavi di Champions, un’età media di 24 anni, un allenatore giovane, di prospetto, non vi cambia la situazione, i tre punti di Torino non tornano più, il 4-4 dell’andata non torna più. Il Napoli è avanti, capiamo che in questo momento siete contenti per la settimana perfetta, perché Atalanta, Milan e Juve fuori dai co******, ma i tre punti non tornano più. La Supercoppa italiana persa con il Milan non torna più, è questo il punto. Il campionato sarà sicuramente vostro tranquillo, se non è quello, la Champions".

PSV-Juventus, il tabellino del match

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma (33' s.t Malacia), Flamingo, Boscagli (1' s.t.s Obispo), Mauro Junior; Veerman (10' s.t Nagalo), Schouten (27' s.t Til), Saibari; Perisic (40' s.t Bakayoko), De Jong, Lang (10' s.t Driouech). A disp.: Drommel, Schiks, Karsdorp, Babadi, Land, Uneken. All. Bosz.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga (12' p.t Cambiaso - 1' p.t.s Mbangula), Kelly; Locatelli (32' s.t K. Thuram), Koopmeiners (32' s.t Savona); Conceicao (32' s.t Yildiz), McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani (45' s.t Vlahovic).

A disp.: Perin, Pinsoglio, Rouhi. All. Thiago Motta.