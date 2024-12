Quasi riduttivo parlare di partita decisiva per il Milan e Fonseca. Quando si è indietro, molto più di ogni aspettativa, qualsiasi scontro diventa determinante. Non si può sbagliare dunque. Ma il tecnico portoghese dovrà fare i conti con diverse defezioni: Morata, Loftus-Cheek, Pulisic e Musah. Nelle ultime prove tattiche però, a sorprendere tutti è stato l'utilizzo di Filippo Terraciano nei due di centrocampo.

Verona-Milan: ancora out Theo, Jimenez dal 1'

Alex Jimenez è stata forse l'unica nota positiva del Milan nella partita casalinga contro il Genoa, poi finita 0-0. Da Milanello le voci raccontano di un Theo Hernandez propositivo e positivo in questa settimana di allenamenti, ma Fonseca ha scelto di lanciare ancora lo spagnolo dal primo minuto sulla fascia sinistra per la sfida al Verona. La sensazione è che si vada nella direzione di quanto successo con Leao: un paio di panchine per poi ributtare il francese nella mischia e sperare di ritrovarlo al top. Coraggio o follia? La risposta la darà probabilmente il campo e il tempo, sempre che l'allenatore ne abbia ancora a disposizione.

Alex Jimenez (ph.image Sport)

Verona-Milan: la mossa a sorpresa di Fonseca

Filippo Terraciano dovrebbe affiancare Youssouf Fofana nei due di centrocampo per la trasferta odierna di Verona. Liberali ha mostrato buoni sprazi settimana scorsa, ma paga ancora un fisico troppo acerbo per partite dure e fisiche come quella che si prospetta oggi a Verona. Sulla trequarti dovrebbe dunque agire Reijnders, con l'ex della gara in mediana. Il calciatore italiano si è visto sorpassato da Jimenez nella gerarchia della fascia sinistra, motivo per cui diventa fondamentale per lui poter trovare un'altra dislocazione. In caso di non convinzione, il Milan potrebbe tastare l'interesse per il giocatore palesato da Empoli e Monza. Una mossa rischiosa sicuramente. Di Fonseca si può dire tutto, non che non abbia coraggio. Forse, a volte, anche troppo.

