Nonostante sia tornato a segnare con più continuità, non si placano le critiche nei confronti di Vlahovic. La Juventus fatica e sicuramente anche lui ha le sue colpe. I numeri però non sono così negativi come tutte le polemiche farebbero supporre. Dopo lo screzio con i tifosi post Venezia, il messaggio social e il gol in Coppa Italia hanno ricucito prontamente ricucito quello che poteva essere uno strappo insanabile. Per Giancarlo Padovan però, i bianconeri dovrebbero vendere il serbo ex Viola. Ma non solo, il giornalista ha anche tirato in ballo Romelu Lukaku.

Juventus: Vlahovic segna ma non convince, Padovan lo boccia

Giancarlo Padovan ha parlato pomeriggio di Juventus e di Thiago Motta. Se al tecnico ha concesso alibi e scusanti, diverso il discorso per Vlahovic. Il giornalista è stato piuttosto secco e deciso sui limiti tecnici e mentali del serbo, motivo per cui la società dovrebbe cercare di venderlo.

I giudizi si spostano un po' troppo in fretta. Lui ha molti problemi, non soltanto di non segnare a volte ma di non riuscire a controllare il pallone. Se la Juventus riuscisse a farlo, sarebbe opportuno cederlo. Gli errori tecnici sono evidenti. Non è né continuo, né affidabile perché in alcuni momenti la partita gli sfugge via.

Juventus, Lukaku era una chanche da cogliere?

Le parole del giornalista risuonano in quel della Continassa non tanto per le critiche dirette al serbo, ma per quanto detto su Lukaku. A suo dire, il belga sarebbe stato meglio del giocatore juventino:

Con Lukaku al posto di Vlahovic, la Juventus lo scorso anno avrebbe potuto competere fino alla fine con l'Inter perché ti dà gol e sicurezza

Lukaku Napoli (ph. Image Sport)

