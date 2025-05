PSG-Inter, l'arbitro sarà Kovacs: i precedenti. | Bilancio positivo per i nerazzurri?

Il 31 Maggio l per l'Inter sarà l'ora della resa dei conti. La partita più importante che può giocare un club, quella in cui si decide la squadra più forte d'Europa. L'Inter torna in finale di Champions League dopo due soli due anni, dopo aver perso per 1-0 la prima contro il Manchester City, la voglia di rivalsa è alle stelle.

La UEFA ha già stabilito chi sarà l'arbitro della finale, ecco i precedenti con Inter e PSG.

Kovacs, l'arbitro delle finali.

Istvan Kovacs sarà l'arbitro della finale PSG-Inter. Nella sua carriera vanta partite importantissime: ha diretto la finale di Conference League vinta dalla Roma nel 2022, la finale di Europa League 2024 dominata dall'Atalanta.

In Champions League ha arbitrato la semifinale di andata del 2021-2022 tra Manchester City e Real Madrid e l'anno successivo è stato il quarto uomo della finale Inter-Manchester City.

I precedenti di Kovacs con l'Inter

L'Inter ha incontrato 3 volte l'arbitro Kovacs e con lui ha vinto due volte, pareggiato una. Nel 2021 il pareggio 0-0 con lo Shakhtar Dontetsk; nel 2024 la vittoria per 1-0 contro l'Atletico Madrid; quest'anno nella sfida contro l'Arsenal vinta 1-0.

Simone Inzaghi Inter

I precedenti del PSG con Kovacs

Il PSG è stato arbitrato da Kovacs in 5 occasioni, 3 vittorie e 2 sconfitte. I risultati positivi sono contro il Galatasaray nel 2019, Barcellona 2024, Liverpool agli ottavi di quest'anno. Le due sconfitte nel 2023 contro il Newcastle e Bayern Monaco nella prima fase del girone 2024/2025.