Il Milan vuole Svilar: proposto uno scambio interessante alla Roma

Mile Svilar è diventato uno dei simboli della rinascita della Roma sotto la gestione di Claudio Ranieri. Dopo un avvio di stagione all’ombra di Rui Patricio, il portiere serbo ha conquistato il posto da titolare a suon di prestazioni solide e decisive, imponendosi come uno dei migliori estremi difensori dell’intera Serie A. La sua affidabilità tra i pali, unita a una crescente maturità tecnica e caratteriale, ha reso Svilar un pilastro imprescindibile per i giallorossi nella seconda metà di campionato.

Milan su Svilar

Attualmente legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2027, Svilar percepisce uno stipendio annuo da circa un milione di euro. Tuttavia, il suo entourage spinge per un adeguamento significativo, forte dell’exploit stagionale: la richiesta si aggira intorno ai 4 milioni di euro a stagione. Una cifra che al momento sembra frenare le trattative per il rinnovo, ferme su un binario morto secondo quanto riportato da Calciomercato.com.

La situazione contrattuale del portiere ha inevitabilmente attirato l’attenzione di diversi club, sia in Italia che all’estero. In particolare, la Premier League sembra molto interessata al profilo del classe '99, ma attenzione anche al Milan. I rossoneri, che devono ancora definire il futuro di Mike Maignan – in scadenza nel 2026 – potrebbero virare su Svilar in caso di addio del francese. Geoffrey Moncada, responsabile dell’area tecnica rossonera, sarebbe un estimatore del portiere serbo e potrebbe valutare un assalto in estate.

Svilar

L'offerta alla Roma

Il valore di mercato di Svilar, considerando il rendimento recente e il contratto ancora lungo, non è inferiore ai 30 milioni di euro. Una cifra importante che la Roma utilizzerà come base per qualsiasi eventuale trattativa, qualora il rinnovo non dovesse andare in porto.

I rossoneri, dal loro canto, proveranno a mettere sul piatto il cartellino di Alexis Saelemaekers, oggi in prestito secco alla Roma, per abbassare l'esborso economico, puntando a non andare oltre i 10 milioni di euro.

Il futuro della porta della Roma resta quindi avvolto da qualche incertezza, così come quello del Milan, in attesa di chiarire il destino del suo numero uno. Intanto, Svilar continua a parlare sul campo, guadagnandosi ogni settimana un posto tra i protagonisti del finale di stagione giallorosso.