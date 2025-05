Moviola Atalanta-Roma, Calvarese sul rigore revocato: "Il contatto c'è, manca uniformità..."

Il big match Atalanta-Roma del Lunedì sera ha visto come protagonista un intervento del VAR che ha suscitato moltissime polemiche dalla sponda romanista. La Roma aveva ricevuto un calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un contatto tra Pasalic e Konè, il VAR è intervenuto giudicando il contatto non incisivo ai fini del calcio di rigore.

Ecco la moviola e il pensiero dell'ex arbitro Calvarese.

Moviola rigore in Atalanta-Roma

Nella dinamica contano tanto le immagini: Angelino serve Koné, Pasalic interviene e il francese gli finisce addosso. Dalla camera retroporta sembrava rigore netto, ma da un'altra angolazione è chiaro che Pasalic non abbia affondato l'intervento, quindi si tratta di uno scontro di gioco.

Secondo il Corriere dello Sport, non era calcio di rigore e l'On Field Review del VAR è stata corretta.

Contatto Pasalic-Koné: il parere di Calvarese

L'ex arbitro Calvarese ha commentato sui social l'episodio, giudicando corretto l'intervento del VAR:

Pasalic su Kone: il contatto c'è col ginocchio, ma sembra lieve. Ma se dal campo ci sta non dare rigore, in altre occasioni simili il VAR non è intervenuto: manca uniformità

