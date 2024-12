Tegola Inter: si ferma Barella. Ecco quanto starà fermo

Sono usciti i risultati relativi all'infortunio di Nicolò Barella. E le notizie per l'Inter e i suoi tifosi non sono positive.

L'infortunio di Barella

Il centrocampista dell'Inter era uscito nella gara vinta lunedì contro la Lazio per 0-6. Dopo aver saltato precauzionalmente la sfida di ieri di Coppa Italia contro l'Udinese, oggi sono usciti i risultati degli accertamenti e i tempi di recupero. Per il centrocampista sardo si tratta di un elongazione all'adduttore lungo della coscia destra.

I tempi di recupero

Il centrocampista dell'Inter sarà quasi sicuramente fuori dalla partita interna contro il Como di lunedì. Si spera di far tornare il giocatore per la trasferta all'Unipol Domus di Cagliari del 28 dicembre. Ma sarà un rischio, anche perchè a gennaio inizia la supercoppa italiana, e un giocatore fondamentale come Barella cambia gli equilibri.

Niccolò Barella contro la Svizzera (ph. Image Sport)

Gli altri infortuni

La partita con il Cagliari dovrebbe vedere il ritorno in campo anche di Acerbi, che lavora per accomodarsi in panchina contro gli isolani. Out da Verona-Inter ufficialmente il suo infortunio era un elongazione al bicipite femorale della coscia destra.

Il difensore sarà nuovamente tra i convocati dell’Inter solo quando avrà recuperato totalmente dallo stop subito. Stesso discorso anche per Pavard, alle prese con una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Per il francese ritorno per la Supercoppa, o per Inter-Venezia.