Italiano: "Vi dico tutto su Torino, Orsolini e Ndoye"

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa riguardo la partita tra il suo Bologna e il Torino. Queste le sue parole

"Tutti i giorni noi cerchiamo di crearci obiettivi, motivazioni e stimoli, è normale voler raggiungere qualcosa di gratificante. L'obiettivo è arrivare a centrare qualcosa di importante. Se continuiamo così tutti insieme io credo che entrare in europa è un obiettivo del gruppo della società e di tutti. Quale europa poi.. cercheremo sempre di dare il massimo, obiettivo è cercare di entrare in una di queste tre. La Champions ci sta lasciando tanto la stiamo vivendo in maniera entusiasmante, potevamo avere qualche punto in più, potevamo sbagliare meno, ma sono convinto che ci sta lasciando tanto. Lavoriamo per portare a tutti, alla società al presidente una posizione in classifica che possa portare qualcosina che si chiama europa".