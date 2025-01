Con il termine della scorsa giornata, il Napoli di Antonio Conte si è ufficialmente laureato campione d'inverno in Serie A con 47 punti.

Nonostante l'addio ormai certo di Kvaratskhelia, l'umore in terra napoletana è oltre le aspettative, soprattutto quello di Romelu Lukaku, che ha parlato del rapporto con la città e con i compagni di squadra:

Cosa significa Napoli per me? Una situazione molto bella per me e per la mia famiglia, essere in una città dove la squadra è amata dal popolo: mi sto divertendo tanto con i miei compagni e con chi mi dà i consigli per vivere in questa bella città. Poi i risultati aiutano, stiamo giocando bene e la classifica lo conferma. Tutte queste cose per la mia carriera sono importanti, si cerca stabilità e la mia famiglia qui si trova bene