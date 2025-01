Continua ad aggiornarsi il numero di pareggi ottenuti dalla Juventus di Thiago Motta in questo campionato, con il counter che ad oggi è arrivato a 13, molto più di ogni altra squadra del campionato di Serie A.

Per i bianconeri l'ultimo è stato conquistato nel match di ieri sera contro l'Atalanta per 1-1, in cui la squadra torinese ha sì ben figurato, ma allo stesso tempo ha mostrato la mancata tenacia e personalità di condurre la gara una volta trovato il vantaggio.

Thiago Motta

Atalanta-Juventus, la partita di Teun Koopmeiners

Il grande ex arrivato al Gewiss Stadium è stato sicuramente l'olandese Teun Koopmeiners, che proprio questa estate è passato fra le fila dei bianconeri dall'atalanta. A riguardo ha parlato Tony Damascelli, grande esperto del mondo Juve. Di seguito le sue parole:

Koopmeiners è stato il migliore dell’Atalanta. Mi ricorda Ramsey della Juventus

Le parole di Damascelli su Andrea Cambiaso

Andando più nello specifico dell'organico squadra, il giornalista italiano ha voluto prestare la sua attenzione sulla attuale situazione di Andrea Cambiaso, che prima del match con l'Atalanta non giocava titolare una partita con la Juventus da più di un mese. Ecco cosa ha detto:

Cambiaso è in una situazione molto strana. Qualcuno all’interno della società ha messo in giro voci che lui avrebbe litigato con l’allenatore. Questo soltanto perché lo vogliono vendere. Si parla del City. Lo vogliono vendere e quindi avvelenano i pozzi attorno al ragazzo che sta soffrendo parecchio sia a livello fisico, sia a livello psicologico. Non è lui, non è concentrato

Cambiaso Juventus

