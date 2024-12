Durante questo periodo di stagione il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi si sta dimostrando sempre più una certezza, dopo la buona annata dimostrata lo scorso anno e culminata con la vittoria dell'Europa League.

Il portiere italiano è oramai un punto fermo della squadra di Gasperini, e giocando anche in palcoscenici importanti come la Champions League, ha attirato l'attenzione di alcuni top club europei.

Lookman Atalanta

Atalanta, l'Arsenal punta forte su Carnesecchi

La squadra inglese dell'Arsenal sembra quella in pole position per un possibile acquisto di Carnesecchi. Si parla comunque di una probabile trattativa nel mercato estivo del 2025, non pare essere contemplata una partenza durante il mercato di gennaio.

L'Atalanta non ha ancora reso noto il prezzo del cartellino dell'ex portiere della Cremonese, che comunque dovrebbe aggirarsi intorno ai 40/50 milioni.

Carnesecchi Atalanta

Il ruolo del procuratore nella trattativa

La figura che potrebbe sbloccare l'ipotesi di trattativa fra le due squadre è sicuramente il procuratore del giocatore Alessandro Lucci.

Il rapporto fra il procuratore e l'Arsenal è rimasto ottimo da questa estate dopo l'approdo di Riccardo Calafiori in terra londinese, per cui c'è sicuramente bisogno di tenere d'occhio quest'ultimo intrigo di mercato.

Riccardo Calafiori (ph. Depositphotos)

LEGGI ANCHE: Atalanta, infortunio Retegui: Gasperini perde il proprio gioiello