Ormai ci sono sempre meno dubbi: Theo Hernandez è in crisi ed è diventato a tutti gli effetti un problema serio per il Milan. È sotto gli occhi di tutti il fatto che il terzino sinistro francese stia attraversando la peggior fase della sua carriera, offrendo delle performance che oscillano tra il mediocre e l'orrido, per non parlare del pessimo atteggiamento tenuto in campo in generale.



Theo Hernandez sta diventando un peso per Paulo Fonseca, con quest'ultimo che si ritrova costretto a schierarlo come titolare a causa della sostanziale assenza di alternative valide e degne di questo nome per sostituirlo. Ormai giocare con il francese sulla sinistra equivale a giocare con uno in meno per il Milan, che ormai non sa più che pesci pigliare.



Gli interrogativi ormai si sprecano e arrivano pure a mettere in discussione la permanenza futura del francese con i colori rossoneri, complice ormai un rendimento che in campo sta diventando inaccettabile a certi livelli.

Theo Hernandez Milan

Il disastro della stagione 2024-2025: Theo Hernandez ne ha combinate di tutti i colori!

Uno degli aspetti più critici della stagione 2024-2025 di Theo Hernandez è certamente rappresentato dalla fase difensiva, ormai deficitaria per quelle che sono le proprietà fisiche possedute dal francese sin dal suo approdo al Milan.



Che il terzino sinistro rossonero sia sulla carta uno dei migliori del suo ruolo al mondo è un dato di fatto, ma il fatto che abbia alcuni limiti difensivi non basta per giustificare del tutto o anche solo in minima parte le marcature approssimative del quale è stato protagonista e le voragini difensive che hanno spalancato le porte agli avversari in più di un'occasione.



La superficialità messa in mostra contro il Parma, gli errori sconsiderati contro la Fiorentina (ad oggi la sua peggior partita) e il recente disastro in marcatura su Charles De Ketelaere contro l'Atalanta è soltanto una parte del ritratto deformato della stagione di Theo Hernandez.



E mentre il campo affossa Theo Hernandez, anche le sue vicende contrattuali con la maglia del Milan iniziano ad essere più tortuose e spinose, con il rinnovo che risulta tutt'altro che certo al giorno d'oggi.

Quali certezze ci sono dietro il suo rinnovo con il Milan?

Uno degli aspetti più chiacchierati e discussi dell'avventura rossonera di Theo Hernandez riguarda certamente il proseguimento delle trattative atte a rinnovare o meno la sua permanenza con la maglia del Milan.



Le pessime performance del terzino francese nella prima metà del 2024-2025, i tanti rumours sulla sua vita privata , il presunto malcontento con Paulo Fonseca ed in generale il periodo molto poco ispirato come rendimento in campo sembrano rappresentare un vistoso campanello d'allarme per il futuro di Theo Hernandez, che mai come in questo periodo era stato così incerto.



La situazione attuale intorno al terzino sinistro francese è parecchio delicata, specialmente alla luce della difficoltà concreta da parte della dirigenza del Milan nel trovare un interprete capace di sostituirlo al meglio nel caso si prefissasse un profilo del genere per il mercato invernale o estivo.



Benché ad oggi sia un giocatore parecchio dannoso per le sorti del Milan, è indubbio che un giocatore che Theo Hernandez sia difficilmente sostituibile e che solo in caso di offerte alte i rossoneri sarebbero realmente disposti a venderlo senza mangiarsi i gomiti come nel caso di Pierre Kalulu.



Ciò che è certo è che al giorno d'oggi il Milan non può più permettersi di aspettarlo a lungo, complice la stagione altalenante che i rossoneri stanno vivendo al giorno d'oggi. Servono certezze, un qualcosa che al momento Theo Hernandez sembra incapace di garantire.

Paulo Fonseca (ph. Image Sport)