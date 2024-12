Mohamed Salah, stella del Liverpool, ha espresso parole che lasciano poco spazio all'interpretazione, suggerendo che il legame con il club inglese potrebbe interrompersi al termine della stagione 2024/2025. Questa affermazione, riportata in forma velata ma decisa, ha fatto emergere il dubbio che l'egiziano stia già valutando nuove prospettive per il suo futuro calcistico.

Mohamed Salah (ph. Depositphotos)

Contatti con il PSG

Fonti vicine al giocatore rivelano che il suo entourage starebbe trattando con il Paris Saint Germain. Da alcune settimane, infatti, sarebbero in corso negoziati volti a definire un possibile trasferimento per l’estate prossima. L'interesse del club parigino per Salah non è certo una novità, ma il dialogo in corso rende sempre più concreto uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava improbabile.

Implicazioni per il Liverpool

La notizia rappresenta un duro colpo per i tifosi dei Reds, che vedono in Salah non solo un simbolo della squadra, ma anche un giocatore chiave per la competitività del club. Qualora l'operazione si concretizzasse, il Liverpool si troverebbe costretto a ripensare radicalmente il proprio attacco, con l’arduo compito di sostituire una figura di grande impatto tecnico ed emotivo.

Commento personale

Il possibile trasferimento di Salah potrebbe aprire scenari interessanti per il calciomercato europeo. Il Liverpool perderebbe un fuoriclasse, ma il PSG otterrebbe un elemento capace di fare la differenza in qualunque competizione. Sarà fondamentale osservare l’evoluzione di questa trattativa nei prossimi mesi.

