Il Napoli di Conte ha trovato un'altra fondamentale vittoria, arrivata sul campo del Torino di Vanoli, che faceva parte dello staff del tecnico azzurro nell'avventura inglese col Chealsea. Gli azzurri hanno confermato il primo posto al termine di una partita tutt'altro che scontata, in quanto dall'altra parte c'era una squadra che voleva riscattare il periodo negativo dinanzi al proprio pubblico.

I partenopei hanno creato tanto, e sono stati più volte fermati dagli spettacolari interventi dell'estremo difensore granata Milinkovic Savic, che però non ha potuto far nulla in occasione della conclusione perfetta per tempismo, potenza e precisione del centrocampista scozzese Scott McTominay, che si è infilata sul primo palo, regalando i 3 punti.

Scott McTominay (ph. Image Sport)

Napoli, difesa bunker. Il particolare dato

La cosa che però più colpisce di questa squadra è la solidotà difensiva. Fin qui infatti, nei cinque maggiori campionati europei, solo la Juventus ha ottenuto più clean sheet (10) del Napoli, che nelle prime 14 giornate di campionato è riuscito a tenere la porta inviolata per ben 9 volte, grazie alle grandissime prestazioni dei centrali, e allo spirito di sacrificio degli esterni, compresi Politano e Kvaratskhelia, sempre pronti a dare una mano.

Nella nefasta passata stagione, dopo lo stesso numero di gare, il conto dei clean sheets era fermo a 4. Dato che dimostra un miglioramento esponenziale, frutto della politica di duro lavoro e concentrazione costante intrapresa da Conte fin dal primo giorno di lavoro all'ombra del Vesuvio.

Stefan Posch e Alessandro Buongiorno (ph. Image Sport)

Napoli, questa difesa supera anche quella scudetto

E' ancora più significativo il dato dei clean sheet di quest'anno rispetto a quello della memorabile stagione scudetto 2022/23, in cui i campani avevano tenuto la porta inviolata per 6 volte. Dunque quest'anno il Napoli ha trovato un enorme punto di forza nel reparto difensivo, che consente alla squadra di rimanere in testa alla classifica nonostante quest'ultima non disponga di numeri spaventosi in attacco, considerando i dati di Atalanta, Inter e Fiorentina, che hanno segnato più goal.

Segnare a questa squadra non è quindi compito semplice per nessuno, e l'impressione è che più si vada avanti, e più l'intesa fra compagni di squadra, e non solo di reparto, migliori, contribuendo quindi a garantire un rendimento costante e proprio quella solidità che sta facendo degli azzurri la squadra più complessa da sfidare in Europa, insieme proprio alla Juventus di Motta, che però fa molta fatica a trovare le vittorie, che invece al Napoli non mancano assolutamente.

