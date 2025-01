Ritorna in voga il tema del calcioscommesse. Nei due anni precedenti al 2025 tanti calciatori sono stati vittime di speculazioni sui social, accusati di aver preso parte ad un sistema di scommesse illegale.

Altri però erano realmente coinvolti. Calciatori italiani come Tonali e Fagioli hanno ammesso le loro colpe, chi ha scommesso sui propri cartellini, sui risultati, e hanno pagato con una lunghissima squalifica.

Nelle ultime ore si è diffusa una notizia che riporta di un calciatore sotto inchiesta per una partita giocata l'anno scorso. Forse nel calcio italiano le scommesse dei calciatori non avranno mai fine.

Lazio-Udinese partita incriminata: un calciatore ha scommesso su…

Il Messaggero Veneto stamattina ha riportato una notizia esclusiva circa un possibile caso di calcioscommesse per la partita Lazio-Udinese giocata l'11 marzo 2024. La Procura di Udine sta indagando per via di una segnalazione ricevuta dalla Sisal dove sono state scommesse elevate somme di denaro sull'ammonizione di Okoye.

Il portiere bianconero è sotto inchiesta. Al diciannovesimo minuto del secondo tempo Okoye viene ammonito per perdita di tempo, una situazione normale nel calcio quando una squadra di medio-bassa classifica è in vantaggio contro una big, ma a suscitare i dubbi sono le numerose scommesse giocate proprio su quel cartellino giallo.

Maduka Okoye (ph. Image Sport)

La Procura indaga su Okoye, cosa rischiano calciatore e Udinese

Le indagini vanno avanti da un mese circa, oltre al calciatore è coinvolto anche un imprenditore, Diego Giordano, titolare di una pizzeira spesso frequentata da calciatori e dirigenti dell'Udinese. La Procura sospetta che proprio nella pizzeria sia sorto qualche accordo per la scommessa sull'ammonizione del calciatore, e si sta indagando con perquisizioni e controlli sui telefoni delle persone coinvolte.

Okoye rischia grosso: se dovessero essere confermati i sospetti della Procura potrebbe ricevere una squalifica di almeno quattro anni e un'ammenda di minimo 50.000 euro. La società Udinese rischia di essere punita solo se era al corrente della situazione, la FIGC indagherà al riguardo.