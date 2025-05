La sfida tra Milan e Bologna in programma stasera a San Siro non sarà soltanto una questione di campo, ma anche l’occasione per gettare le basi di futuri movimenti di mercato e delineare possibili alleanze strategiche. Si tratta infatti di un vero e proprio antipasto della finale di Coppa Italia, prevista il 14 maggio all’Olimpico, che vedrà i due club contendersi un trofeo storico. Ma i riflettori non saranno puntati solo sui novanta minuti.

Discorsi tra Milan e Bologna

La dirigenza rossonera, infatti, coglierà l'opportunità per dialogare con l’omologa emiliana sul futuro di Tommaso Pobega. Il centrocampista, attualmente al Bologna in prestito, è al centro di una possibile operazione di riscatto fissata attorno ai 12 milioni di euro. Una cifra importante, che il Milan vorrebbe valutare attentamente anche alla luce della crescita del giocatore sotto la guida di Vincenzo Italiano.

Vincenzo Italiano (ph. Image Sport)

Proprio l’allenatore rossoblù è un nome che sta guadagnando sempre più credito nei radar del club milanese, alla ricerca di un nuovo tecnico in caso di addio a Sergio Conceição. L’ex tecnico della Fiorentina ha trasformato il Bologna in una squadra spettacolare e solida, riuscendo a esprimere un gioco brillante nonostante assenze pesanti come quelle di Riccardo Calafiori e Joshua Zirkzee.

I 3 giocatori nel mirino

Non solo panchina: Geoffrey Moncada e il suo team di scouting stanno seguendo con attenzione Riccardo Orsolini, esterno offensivo classe ’97, autore di una stagione di alto livello, ma anche i due difensori centrali Sam Beukema e John Lucumi, colonne portanti della retroguardia di Italiano. I tre rappresentano profili ideali per rinforzare una rosa che in estate potrebbe subire importanti mutamenti, soprattutto nel reparto arretrato.

Curiosamente, negli ultimi due anni era stato il Bologna a guardare in casa Milan, pescando giocatori come Saelemaekers, Pobega e Calabria. Ora i ruoli sembrano invertirsi, con il club rossonero pronto a fare shopping sotto le Due Torri. Quello tra Milan e Bologna potrebbe essere, insomma, l’inizio di un filo diretto non solo sportivo ma anche dirigenziale, che potrebbe avere un peso significativo nel calciomercato estivo.