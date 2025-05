Atalanta-Roma, le probabili formazioni della partita

Lunedì 12 maggio alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena Atalanta-Roma, match valido per la 36^ giornata di campionato. Nel recente passato la sfida con i giallorossi ha portato fortuna alla dea, che ha raccolto 13 punti nelle ultime 5 sfide in Serie A. Entrambe le squadre cercano un posto in Champions ma, fra le due, quella che rischia di più è la Roma.

La probabile formazione dell'Atalanta

Gasperini dovrebbe scegliere Carnesecchi per la porta, con Kossounou, Djimsiti e De Roon a completare il reparto difensivo. A centrocampo Bellanova, Pasalic, Ederson e Zappacosta. In avanti De Ketelaere e Lookman alle spalle del fedelissimo Retegui.

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui; Allenatore: Gian Piero Gasperini

Lookman Atalanta

La probabile formazione della Roma

Ranieri invece dovrebbe rispondere con Svilar in porta e un reparto arretrato a 3 composto da Celik, Mancini e Ndicka. Folto centrocampo con Soulè, Konè, Cristante, Pellegrini e Angelino. In attacco la coppia Shomurodov-Dovbyk.

Roma (3-5-2) Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulè, Konè, Cristante, Pellegrini, Angelino; Shomurodov, Dobvyk; Allenatore: Claudio Ranieri

Matias Soulè (ph. Image Sport)

