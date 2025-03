La Juventus ha deciso: esonero immediato per Thiago Motta, al suo posto la panchina è stata affidata ad Igor Tudor. Un esonero che segna ancora una volta l'incapacità della Juve di attendere, di dare tempo ad un progetto e costruire, sbagliando e imparando.

Thiago Motta è solo uno dei tanti dopo Sarri e Pirlo, ad esempio, che non hanno avuto tempo. Perchè alla Juve non c'è tempo di costruire, per Madama o si vince o sei fuori. Thiago Motta non ha vinto, ha commesso troppi errori e così adesso ci si affida a Tudor.

Il comunicato della Juventus sull'esonero di Thiago Motta

La Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta e l'ha comunicato attraverso una nota ufficiale :

Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento.