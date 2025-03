E' un Domenico Toscano abbastanza ottimista quello che viene in sala stampa dopo il pareggio del Catania contro il Crotone a reti bianche allo stadio Angelo Massimino. La prestazione è stata giudicata in modo positivo e anche alcune decisioni arbitrali hanno influito.

Sono contento per tutta la prestazione perché affrontavamo una squadra che ha sempre fatto gol agli avversari. Abbiamo spostato Jiménez e abbiamo guadagnato campo. Il portiere loro ha fatto due miracoli, poi c'era un fallo di mano clamoroso non visto dall'arbitro. Speriamo di essere più fortunati con le decisioni arbitrali. Con Stoppa non siamo stati fortunati per il controllo, ma ho visto una squadra quasi perfetta. Per Inglese tutte le squadre non possono fare a meno dei loro attaccanti più forti. Noi siamo più abituati e abbiamo fatto una partita di livello, dobbiamo avere più consapevolezza. Per Inglese si pensa di recuperarlo per Trapani o Avellino. Non vogliamo rischiare, anche se Montalto ci sarà per Trapani. Io guardo le prestazioni e rispetto alle ultime in casa la squadra è cresciuta, togliendo la partita col Cerignola siamo sempre andati in crescendo. Tutti vogliono giocare e dare il loro contributo. Sono 6-7 partite che siamo in crescendo continuo. Per Dalmonte c'è stata una forte contrattura e non lo abbiamo voluto rischiare. Quando fai di tutto per vincere le partite puoi solo analizzare, non recriminare. L'atteggiamento, l'approccio e l'intensità hanno fatto vedere come la squadra abbia fatto di tutto per vincere la partita. Devo fare i complimenti ai ragazzi e al pubblico. Anche oggi abbiamo dato la sensazione di avercela messa tutta.