La Juventus ha optato per l'esonero di Thiago Motta, al suo posto sulla panchina bianconera è arrivato Igor Tudor che si legherà ai bianconeri fino alla fine della stagione, ovvero alla conclusione del Mondiale per Club.

Nel suo contratto ci sarebbe una clausola di rinnovo automatico fino al 2026 in caso di qualificazione alla prossima Champions League, ma i bianconeri possono rescindere il contratto pagando una penale di 500 mila euro. Ma Igor Tudor non è stato affatto la prima scelta per i bianconeri, e di seguito vi sveleremo tutti i retroscena. Sono stati due i tecnici contattati dalla Juventus, ed uno dei due è un nome passato in sordina.

Esonero Thiago Motta: il comunicato ufficiale del club bianconero

Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus sull'esonero di Thiago Motta e l'affido della guida tecnica ad Igor Tudor:

Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.

Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento

Esonero Thiago Motta: la prima scelta era Roberto Mancini

La prima scelta della Juventus era Roberto Mancini. Era stata imbastita una vera e propria trattativa con l'ex tecnico della Nazionale italiana, trattativa che è poi saltata purtroppo al momento focale.

I bianconeri avevano già raggiunto l'intesa di massima con Mancini su tutta la linea, tranne che per una cosa: la durata del contratto. La Juventus non poteva dare a Mancini garanzie su un rinnovo anche per la prossima stagione e da parte sua il tecnico non era disposto a fare il traghettatore solo per pochi mesi.

Cesare Prandelli (ph. Image Sport)

Il primo nome contattato dalla Juventus per il post Motta è stato Cesare Prandelli

Come riportato dal collega di Juventibus e Top Planet Luca Momblano, il primo nome contattato dalla dirigenza bianconera è stato un altro ex tecnico della nazionale, ovvero Cesare Prandelli.

Serviva un nome che conoscesse bene l'ambiente bianconero, ed in bianconero Prandelli ci ha passato ben 6 stagioni da calciatore (che si sa', nel mondo del pallone sono un'eternità) dal 1975 al 1989. Inoltre, Prandelli secondo Giuntoli e Scanavino era il ruolo perfetto come traghettatore. Saltata anche questa trattativa, si è puntato su Tudor.

