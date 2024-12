La Juve è tornata alla vittoria contro un Monza in netta difficoltà grazie alle reti di McKennie e Nico Gonzalez. Nel corso della partita è accaduto l'ennesimo episodio dubbio che ha lasciato non poche incertezze circa la decisione arbitrale.

Si tratta di un tocco di braccio di McKennie in area della Juve sul tiro di Ciurria. Per l'arbitro non c'era fallo, ma il giornalista Paolo Ziliani non è della stessa opinione e ha commentato l'episodio sul suo profilo X.

Ziliani contro la classe arbitrale per il fallo di McKennie

Serie A, la baracconata continua: un clamoroso rigore per mani di McKennie (palla respinta col gomito a braccio allargato) negato al Monza da arbitro e VAR con la benedizione di DAZN. Dopo i vergognosi arbitraggi di Juventus-Bologna 2-2 e Juventus-Venezia 2-2, ecco l'ennesimo regalo a Madama di Massa & c. che negano al Monza il rigore del 2-2 trasformando la respinta di gomito di McKennie in respinta di spalla: inutile dire che nella diretta tv tutto era passato in cavalleria e nessun replay dell'azione era stato mostrato.

Mckennie Juventus

La polemica di Ziliani: i rigori contro la Juve non vengono fischiati

In Italia, nella Serie A altrimenti detta "campionato col verme", le cose funzionano così: se c'è un fallo di mano in area di un giocatore della Juventus, vige il divieto assoluto di fischiare rigore. E durante la telecronaca in diretta la regia televisiva evita se possibile di mostrare il replay dell'azione. In Monza-Juventus giocata ieri sera McKennie, che ha i piedi all'interno dell'area, sul tiro sferrato da Ciurria allarga il braccio destro verso il pallone (non lo tiene cioè attaccato al corpo) e respinge la palla all'altezza del gomito, non certo della spalla.