Il Torino continua a monitorare con grande interesse la situazione di Elia Caprile, giovane portiere classe 2001 ex Napoli, reduce da una stagione in prestito al Cagliari, che lo riscatterà per 8 milioni di euro. I granata, alla ricerca di un nuovo numero uno per il prossimo campionato, hanno individuato nel talento pugliese un profilo ideale per rinforzare la porta, ma la strada per arrivare a lui non è priva di ostacoli.

Torino su Caprile

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società sarda starebbe valutando seriamente l’opzione di riscattare il cartellino del portiere per una cifra che si aggira sugli 8 milioni di euro. Caprile, che ha collezionato diverse presenze in Serie A con la maglia del Cagliari, ha convinto lo staff tecnico rossoblù, spingendo la dirigenza a riflettere sulla possibilità di trattenerlo definitivamente.

Nel caso in cui il portiere dovesse tornare a Napoli, il Torino si troverebbe in una posizione più scomoda: mancando valide contropartite tecniche da inserire nell'affare, il club granata dovrebbe affrontare una trattativa tutta in denaro, con un esborso economico non indifferente.

Caprile Empoli

Lo scambio che sblocca l'affare con il Cagliari

Scenario diverso, invece, se Caprile rimanesse in Sardegna. In questo contesto, il Torino potrebbe pensare di proporre Antonio Sanabria come pedina di scambio. L’attaccante paraguaiano, reduce da una stagione in chiaroscuro e ormai ai margini del progetto tecnico del nuovo allenatore Paolo Vanoli, potrebbe rappresentare una risorsa interessante per il Cagliari, alla ricerca di rinforzi offensivi.

Sanabria ha chiuso l’ultima stagione con numeri modesti e il suo futuro a Torino appare ormai segnato. Il suo possibile inserimento nell’affare Caprile potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte: il Torino alleggerirebbe il monte ingaggi e si assicurerebbe un portiere promettente, il Cagliari otterrebbe una punta esperta e il Napoli, eventualmente, incasserebbe quanto pattuito per il riscatto.

I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per delineare il futuro di Caprile, con il Torino che resta alla finestra, pronto a muoversi qualora si aprisse uno spiraglio concreto. Intanto, i granata lavorano per consegnare a Vanoli una rosa all’altezza delle ambizioni stagionali, con un occhio di riguardo al bilancio e alla sostenibilità delle operazioni.