Zazzaroni: "Rigore Juve? Mi è sembrato un regalo di Nicolussi Caviglia. Il Venezia ormai..."

Nell'ultima giornata di Serie A la Juventus è riuscita a qualificarsi per la prossima Champions League battendo 2-3 il Venezia al “Penzo” che a sua volta è retrocesso in Serie B. Il gol del definitivo 2-3 per i bianconeri è stato segnato da Locatelli su calcio di rigore per un fallo di Nicolussi Caviglia. Nell'ultima puntata di “Pressing” su Canale 5 il direttore de “Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato questo episodio da moviola come se il centrocampista del Venezia lo abbia fatto ”apposta" a commettere fallo da rigore essendo in prestito dalla Juventus.

Nikola Moro e Hans Nicolussi Caviglia (ph. Image Sport)

Zazzaroni: “Rigore alla Juve? Mi è sembrato un regalo"

"Anche oggi non sembrava la Juve, sembrava una squadra in grande difficoltà che cerca di fare risultato. L'ha fatto con un episodio, perché quel rigore grida vendetta. Non voglio essere insultato; anzi, posso anche essere insultato ma ho trovato una cosa abbastanza imbarazzante. Quel rigore per come è nato bisogna dire le cose. Io dico le cose che penso. È stato un rigore strano, la palla è già andata. Ma cosa significa strano? Strano vuol dire che mi sembra un regalo. Posso dirtelo? Il regalo di Nicolussi. Perché intanto il Venezia era giù, il Venezia era già retrocesso, guarda qua, palla già andata, cosa fai tu?"

Venezia-Juventus, il tabellino del match

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko (32' s.t Marcandalli), Candé; Zerbin, Doumbia (32' s.t Oristanio), Nicolussi Caviglia, Ellertsson (41' s.t Maric), Haps (23' s.t Kike Perez); Yeboah, Fila (23' s.t Gytkjaer). A disp: Joronen, Grandi, Stankovic, Zampano, Sagrado, Carboni, Duncan, El Haddad. All. Di Francesco

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa (1' s.t Veiga), Savona, Kelly; Gonzalez (36' s.t Weah), Locatelli, Thuram, Cambiaso (31' s.t McKennie); Conceiçao (41' s.t Gatti), Yildiz; Kolo Muani (31' s.t Vlahovic). A disp: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Koopmeiners, Adzic, Douglas Luiz, Mbangula. All. Tudor

Arbitro: Colombo

Marcatori: 2' Fila (V), 25' Yildiz (J), 31' Kolo Muani, 10' st Haps (V), 28' st rig. Locatelli (J)

Ammoniti: Zerbin (V), Costa, Gonzalez (J)