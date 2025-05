Napoli all'assalto di Pio Esposito: offerta monstre all'Inter, le cifre

Francesco Pio Esposito è uno dei nomi caldi del mercato estivo. L’attaccante classe 2005, di proprietà dell’Inter e reduce da una stagione da protagonista in Serie B con la maglia dello Spezia, è al centro delle attenzioni di diversi club, su tutti il Napoli. Il club azzurro, fresco di scudetto e deciso a rafforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo, starebbe preparando un’offerta clamorosa per portare a casa il giovane talento nerazzurro.

L'offerta del Napoli

Pio Esposito, cresciuto nel vivaio dell’Inter, si è messo in luce quest’anno con lo Spezia, segnando gol pesanti e mostrando qualità tecniche e fisiche che lo rendono un attaccante moderno e completo. La sua esplosione in Serie B non è passata inosservata, e nonostante l’Inter abbia intenzione di puntare su di lui per il futuro, un’offerta rilevante potrebbe far vacillare i vertici di Viale della Liberazione.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro per convincere l’Inter a privarsi del promettente centravanti. Una proposta importante, che testimonia l’interesse concreto della dirigenza partenopea verso un giocatore considerato tra i migliori prospetti del calcio italiano.

De Laurentiis Napoli

La volontà dell'Inter

Il mercato del Napoli si preannuncia dunque frizzante, con De Laurentiis deciso a consolidare una rosa già competitiva e a costruire un ciclo vincente. L’operazione Esposito rappresenterebbe un investimento per il presente ma soprattutto per il futuro, in linea con la politica societaria degli ultimi anni: giovani di talento da valorizzare e lanciare nel calcio che conta. Resta ora da vedere quale sarà la risposta dell’Inter, che difficilmente vorrà privarsi a cuor leggero di uno dei suoi gioielli più promettenti.

Non è da escludere che i nerazzurri possano rilanciare, chiedendo almeno 35 milioni di euro per il talento classe 2005. In alternativa, potrebbero accettare la proposta di 25 milioni, con l'obiettivo però di riservarsi una recompra sui 40 milioni di euro per non perdere completamente il controllo sul ragazzo. Tutto è in divenire, ma nulla si può dare per scontato a questo punto.