Colpo in difesa Inter, affare low cost: te lo porta Maresca

Il club nerazzurro, chiusa la pagina Ademola Lookman, si concentra su altri settori di campo: è aperta la caccia al difensore dei Blues

Con comprensibile fatica, vincendo anche lo scetticismo di chi non lo aveva ritenuto adatto a governare quella polveriera di nome Chelsea (un club che, preso dalla frenesia di tornare ad essere alla pari con le altre big inglesi, aveva iniziato a comprare giocatori come se fossero figurine, contando fino a 44 componenti nella sua rosa), Enzo Maresca ce l’ha fatta.

Ce l’ha fatta a raggiungere l’obiettivo minimo stagionale – la qualificazione alla Champions League – aggiungendo due chicche non di poco conto: la vittoria della Conference League e il clamoroso trionfo al Mondiale per Club, impreziosito dalla roboante vittoria in finale contro l’apparentemente imbattibile PSG.

Il grande merito del tecnico italiano sta proprio nell’aver fatto delle scelte talvolta impopolari, scomode, che però hanno pagato. Non rinunciando nemmeno a tornare sui suoi passi quando si è trattato di farlo. Come per esempio nella gestione di Trevoh Chalobah, che aveva iniziato la stagione coi Blues, salvo poi andare in prestito fino a gennaio al Crystal Palace per poi tornare a Stamford Bridge, diventando una preziosa risorsa nel finale di stagione.

O come fatto con Renato Veiga, il difensore portoghese che in molti invocavano in campo a Londra e che invece a gennaio è stato dirottato in prestito alla Juve. Tutte scelte che, forse anche grazie ad un pizzico di fortuna, hanno pagato.

Non si è trattato invece di fortuna, ma del ‘solito’ investimento milionario dello spendaccione patron Todd Boehly, l’acquisto dell’argentino Anselmino, pagato ben 16,5 milioni dal Boca Juniors giusto un anno fa e lasciato in prestito agli Xeneizes per tutta l’intera scorsa annata.

L’Inter pesca in casa Chelsea: due su tre sono in partenza

Detto della rosa extralarge dei Blues, oggi discretamente sfrondata rispetto a 18 mesi fa, l’Inter ha deciso di rivolgersi proprio al club londinese per rinforzare il suo reparto difensivo. Sebbene l’incredibile infortunio di Colwill – lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio che costringerà il giocatore allo stop fino al prossimo aprile – sta stimolando un ritorno sul mercato dell’insaziabile sodalizio britannico, altri difensori sono e restano in uscita. O perché esuberi tecnici o perché da qualche parte le casse societarie dovranno pur attingere grazie a qualche cessione.

Proprio i tre difensori sopra citati (Chalobah, Renato Veiga e Anselmino) sono finiti nel mirino del presidente nerazzurro Beppe Marotta, che dopo la doccia fredda della praticamente definitiva fumata nera nell’affare Lookman ha deciso di concentrare i suoi sforzi per il centrocampo e per la difesa.

La dirigenza inglese vorrebbe liberarsi di almeno due dei profili di cui vi abbiamo sommariamente descritto il percorso agonistico nella passata stagione. Logica vorrebbe che una cessione a titolo definitivo del più giovane (Anselmino, visto all’opera solo 2′ al Mondiale per Club) sia quasi da escludere.

Restano gli altri due, col portoghese che può vantare già un’esperienza di 6 mesi alla Juve da gennaio a maggio. Il club nerazzurro è disposto a mettere sul piatto fino a 20 milioni per uno dei tre difensori ritenuti non indispensabili dal sodalizio inglese. Forse con quella cifra non sarebbe da escludere nemmeno l’arrivo dell’argentino classe 2005…