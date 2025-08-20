Vlahovic può lasciare la Juve il 28 agosto: ecco perché proprio quel giorno

Dusan Vlahovic è ormai pronto a lasciare la Juventus: spunta la data per l’addio, manca solo un dettaglio per la partenza

Saranno giorni bollenti in casa Juventus per quello che è il tema che sta appassionando proprio tutti: la sessione estiva di calciomercato e i movimenti che, inevitabilmente, riguarderanno tra entrate ed uscite la rosa di Igor Tudor. Una situazione da tenere sotto stretta osservazione.

Dalla difesa che potrebbe accogliere un nuovo centrale, con il nome di Renato Veiga che torna di moda dopo l’addio del portoghese qualche settimana fa. Fino all’attacco, il reparto sul quale si intrecciano diverse suggestioni di mercato. Su tutte, una in particolare. Dusan Vlahovic è il grande punto interrogativo dell’estate bianconera. La Juventus una posizione per quel che concerne il futuro del 25enne di Belgrado l’ha presa. Dusan non rientra nei piani di Tudor che pure ha potuto trarre vantaggio dalle sue prestazioni in queste amichevoli estive dove Vlahovic ha segnato con grande regolarità.

Nonostante ciò la separazione sembra essere soltanto una questione di tempo. Il contratto del serbo scadrà il 30 giugno 2026, l’ultimo anno di contratto prevede uno stipendio da 12 milioni di euro: uno sforzo insostenibile. Ecco perché si sta lavorando senza sosta per cercare una soluzione ideale per ambedue le parti, con la Juventus a caccia di acquirenti per sgravare così il già pesante monte ingaggi. Il Milan ci ha pensato e, a dirla tutta, ci pensa ancora. Ma a distanza. Ad oggi i rossoneri di Max Allegri sono maggiormente focalizzati su Rasmus Hojlund, con il Manchester United che ha aperto all’addio del 22enne danese in prestito oneroso.

Addio Vlahovic, ci siamo: ecco cosa manca

Vlahovic via dalla Juventus? Una nuova intrigante possibilità – con relativa data per la chiusura dell’affare – sembrerebbe essere spuntata quasi dal nulla nelle scorse ore. L’arrivo di Jonathan David e quello imminente di Kolo Muani parlano chiaro: il serbo è per forza di cose in uscita.

Secondo quanto riferito da ‘Transferfeed‘ Josè Mourinho starebbe pensando di portare il serbo al Fenerbahce, nelle ultime ore di agosto. Un affare nel quale il club turco sarebbe anche disposto ad offrire 25-30 milioni di euro per il cartellino dell’ex Fiorentina. E la Juve, in tal senso, non chiede di meglio. La punta però vuole capire se alla fine la squadra dello ‘Special One’ giocherà la Champions League l’anno prossimo.

Il ritorno del preliminare con il Benfica, di scena il 27 agosto, darà risposte in tal senso. Se i turchi dovessero riuscire nell’impresa, allora la trattativa potrebbe decollare in tempi brevi, il giorno successivo, con Vlahovic che si avvicinerebbe in maniera decisa alla maglia del Fenerbahce.