Addio Sommer, sorpresa in casa Inter: si chiude a 20 milioni

L’Inter è pronta a salutare Yann Sommer: ipotesi clamorosa in casa nerazzurra, operazione da 20 milioni

Le reti di Dimarco e Thuram contro l’Olympiakos hanno regalato all’Inter l’ultimo successo amichevole prima dell’esordio stagionale in Serie A, contro il Torino. Una partita sulla carta delicata che gli uomini di Cristian Chivu non possono permettersi di sbagliare: serve partire assolutamente col piede giusto.

Serve anche pensare al calciomercato, ponderare le ultime mosse per rendere ancora più competitiva la rosa nerazzurra. Un’Inter che quest’anno ha cambiato tanto, a partire dal tecnico fino a diverse pedine nel gruppo nerazzurro. Ad oggi i cambiamenti potrebbero essere ancora di più.

Si parla di difesa ma più nello specifico di porta perché già da tempo si vocifera di una chance importante tra i pali. Yann Sommer è in scadenza tra meno di un anno ed è evidente come Marotta stia programmando sottotraccia la sostituzione dell’ex Bayern Monaco. Il come, è semplicemente pazzesco.

Post Sommer deciso: pazza idea Inter

Negli ultimi giorni in casa Inter è venuta a galla, ancora una volta, la questione portiere. I nerazzurri sono alla ricerca di un estremo difensore che possa piazzarsi al posto del nazionale svizzero che nei piani nerazzurri – fino a questo momento – veniva considerato in partenza a scadenza nell’estate 2026.

Qualcosa, però, potrebbe presto cambiare. Perché gli ultimissimi rumors di mercato che riguardano il futuro estremo difensore nerazzurro parlano di un forte interesse della ‘Beneamata’ per un vero e proprio prodigio che, in Belgio, sta facendo impazzire tutti. Si parla di Senne Lammens, 23 anni, sotto contratto con l’Anversa fino al 30 giugno 2027 e da tempo nel mirino delle grandi d’Europa, Inter compresa. Secondo quanto viene riportato da ‘Het Laatste Nieuws’ la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe già avviato da tempo la trattativa con i vertici dell’Anversa che per il portiere chiedono una cifra ben precisa: 20 milioni di euro.

Adesso tutto è nelle mani – o meglio, nelle tasche – dei nerazzurri che se dovessero accontentare l’Anversa potrebbero anche pensare di portare subito Lammens a Milano con Sommer che a quel punto potrebbe anche dire addio ai colori nerazzurri entro fine mese. Un incastro complicato ma fattibile, che darebbe ai nerazzurri la possibilità di ritrovarsi un portiere di grande talento da qui ai prossimi anni. Il tutto a maggior ragione dopo aver visto naufragare quasi del tutto l’opzione Donnarumma a zero tra un anno: il portiere campano, è cosa nota, sta per firmare col Manchester City.