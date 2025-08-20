Panchina a forte rischio, esonero in Serie A prima dell’esordio: tifosi spiazzati

Ecco quale può essere la prima panchina a saltare in Serie A, riflessioni già in corso: terremoto in vista

Ancora tre giorni e ci siamo, l’attesa degli appassionati sta per finire. Da sabato, riparte il campionato di calcio, il via di una nuova stagione tutta da seguire, incerta e vibrante, per la quale c’è grandissima curiosità e l’equilibrio, in Serie A, promette di regnare sovrano, accompagnandoci a lungo.

Per avere un quadro definitivo, oltre che i risultati delle prime giornate bisognerà attendere anche la conclusione del calciomercato, che ci darà idee più chiare su come le compagini saranno state costruite e a che cosa potranno effettivamente ambire. A quel punto, gli allenatori avranno una rosa più o meno al completo su cui lavorare. E tutta la pressione come sempre si sposterà su di loro.

Sarà il campo a parlare e a chiarire poi se l’andamento sarà in linea con gli obiettivi prefissati. La tensione è massima, nel nostro campionato come sappiamo bene non si può sbagliare. E infatti c’è già qualche allenatore che sa di dover dimostrare molto, per evitare di essere il primo a subire l’esonero nella nuova stagione.

Serie A, Di Francesco al Lecce già traballa: le quote dei bookmakers sull’esonero sono una sentenza

Il Lecce è ripartito da Eusebio Di Francesco in panchina, per confermare ancora una volta la categoria. Una scelta senza dubbio coraggiosa, da parte della società pugliese, quella di affidarsi a un tecnico che nel corso degli anni più volte è stato anche poco fortunato nel non trovare i risultati sperati, ma che adesso è chiamato a un deciso rilancio di immagine.

Eppure, c’è chi ritiene che la panchina di Di Francesco possa essere la prima a saltare. Le quote dei bookmakers in questo senso lo segnalano già potenzialmente in grossa difficoltà. Per ‘Snai’ e ‘Netwin’, infatti, le probabilità di un suo esonero o delle sue dimissioni entro la fine dell’anno solare sono quotate solo a 2 volte la posta.

Si tratta di indizi, come sanno gli appassionati di calcio, da non sottovalutare. Il precampionato del Lecce è stato convincente solo in parte, del resto, e dunque le prime giornate potranno già dirci se l’avventura del tecnico potrà procedere serenamente oppure no.