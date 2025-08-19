Nome nuovo per il Milan: l’erede di Lautaro in rossonero

Colpo pazzesco in attacco, il Milan pensa all’erede di Lautaro per far felice Allegri: c’è già la cifra

Di certezze il Milan di Massimiliano Allegri nelle ultime uscite ne ha mostrate non poche. I dubbi, se di dubbi si può effettivamente parlare, riguardano il reparto avanzato rossonero.

Un attacco che in attesa di capire se e quando recupererà Rafa Laeo dopo l’infortunio muscolare rimediato nella sfida di Coppa Italia contro il Bari, dovrà presto accogliere una nuova stella. Lo aveva anticipato Igli Tare, pochi giorni dopo il suo insediamento come direttore sportivo del Milan: serve un bomber che faccia da spalla a Gimenez, che possa contendere il posto al nazionale messicano. E così sarà. Non è tuttavia ancora stato deciso in Via Aldo Rossi chi sarà il nuovo attaccante rossonero.

Si parla da ormai diversi giorni di un Milan vicino a Rasmus Hojlund, fiducioso che alla fine il 22enne danese possa dare il suo definitivo sì al trasferimento in rossonero. Ma non è chiusa. Così come non deve essere esclusa la pista legata a Dusan Vlahovic che, alla Juventus, ha finito i suoi giorni. Un contratto in scadenza tra meno di un anno e la consapevolezza di partire dietro nelle gerarchie di Tudor, dopo Jonathan David e il rientrante Kolo Muani.

In attesa quindi di scendere nuovamente in campo per la prima di Serie A contro la Cremonese, la dirigenza meneghina sta provando a stringere la presa su un nome potenzialmente a sorpresa e che farebbe felici i tifosi rossoneri. Si parla di quello che da mesi viene definito come erede di Lautaro Martinez, con caratteristiche tecniche molto simili a quelle del capitano dell’Inter: ecco cosa sta succedendo.

Addio Inter, ecco il Milan: colpo da sogno in attacco

Il nuovo Lautaro Martinez al Milan? No, non è uno scherzo. Nella disperata caccia ad un attaccante, il ‘Diavolo’ starebbe sondando il terreno per uno dei gioielli della Serie A che l’Inter, proprio in previsione di una futura sostituzione del ‘Toro’, aveva preso in considerazione.

Santiago Castro, punta del Bologna che l’anno scorso ha vissuto una stagione da assoluto protagonista coi felsinei, trascinando i rossoblù alla qualificazione in Champions League. 10 gol e 8 assist vincenti in 46 presenze nella passata stagione col Bologna, numeri da potenziale campione. Il 20enne argentino è sotto contratto fino al 30 giugno 2028 e la società emiliana difficilmente lo lascerà partire.

Servirà un’offerta molto importante, a maggior ragione visto il tempo che stringe ed il mercato estivo che chiuderà il 1 settembre non lascia spazio a troppe idee come sostituzione. Il Milan potrebbe mettere sul piatto 40-45 milioni di euro, una cifra a cui sarà molto complicato dire di no.