Inter, cambio obiettivo: Marotta vuole un giocatore del Milan

Il presidente dell’Inter torna a guarda in casa rossonera per il prossimo colpo da regalare a Chivu: nome clamoroso in ballo

In casa nerazzurra c’è una priorità, una tra le tante a dirla tutta, che riguarda il centrocampo di Cristian Chivu. I nerazzurri devono arrivare a regalare all’allenatore rumeno entro fine mese una nuova pedina, che abbia importanti doti di interdizione.

Manu Koné è stato vicino, effettivamente molto vicino alla maglia nerazzurra. Il centrocampista della Roma piaceva e piace alla dirigenza di Viale della Liberazione anche se adesso a conti fatti si tratta di un discorso virtualmente chiuso. Nonostante le parole di Gasperini che non ha dato per impossibile la cessione dell’ex Borussia Monchengladbach, oggi Marotta ha altri profili a cui prestare massima attenzione. È successo in passato e succederà probabilmente ancora in futuro che Inter e Milan si siano date ‘fastidio’ in sede di calciomercato.

Il presidente nerazzurro a tal proposito starebbe studiando uno sgarbo semplicemente clamoroso per la fine di agosto. Un’Inter pronta a scatenarsi e a recuperare il terreno perso, andando a potenziare in primis esattamente la mediana di Chivu. Occhi in casa Milan, lo scenario che va lentamente delineandosi all’orizzonte è un qualcosa di mai visto prima.

Dal Milan all’Inter: idea folle di Marotta

Dalla maglia rossonera a quella nerazzurra. Beppe Marotta non intende fermarsi e questi dieci giorni o poco più a disposizione per rendere l’Inter ancora più forte rischiano di rappresentare un incubo per i tifosi del Milan. Il motivo? È presto detto. C’è un big di Allegri che piace parecchio alla dirigenza di Viale della Liberazione.

Si tratta di Youssouf Fofana, una delle primissime scelte a centrocampo dopo l’ormai naufragata pista Koné. Il nazionale francese, 24 anni, è arrivato a Milanello un anno fa dopo una lunga trattativa con il Monaco che alla fine lo ha lasciato partire per 20 milioni di euro. Nel corso della passata stagione Fofana ha faticato spesso e volentieri ad imporsi nella mediana e adesso con l’arrivo a Milanello di profili di alto livello come Ricci, Modric e Jashari – senza contare la grande considerazione di Allegri per Loftus-Cheek – l’ex Monaco rischia di fare tanta panchina.

Su queste basi la dirigenza interista vorrebbe tentare un approccio, teoricamente quasi impossibile, con quella rossonera. Il Milan valuta Fofana non meno di 40 milioni di euro ma se anche arrivasse una proposta del genere dalla sponda nerazzurra del Naviglio, difficilmente arriverà il via libera all’addio. Da Via Aldo Rossi non hanno la minima intenzione di andare a rinforzare una diretta rivale nella stagione che sta per cominciare.