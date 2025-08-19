Juventus, che autogol: “Conceicao escluso”

La Juventus si ritrova a dover fare i conti con un problema che nessuno aveva previsto: Francisco Conceicao rischia l’esclusione.

La buona prova e il successo contro l’Atalanta hanno dato grande fiducia alla Juventus di Igor Tudor, che sembra avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista nel campionato che prenderà il via il prossimo weekend. Tra i giocatori che hanno brillato di più c’è Francisco Conceicao, a dimostrazione di come lo sforzo economico fatto dai bianconeri per acquistarlo definitivamente dal Porto sia stata una mossa giusta.

Dopo il prestito oneroso dello scorso anno (7 milioni di euro più 3 di bonus) e il rendimento più che buono del giovane portoghese nella sua prima stagione in bianconero (7 gol e 5 assist) il club torinese ha deciso di sborsare 32 milioni di euro per il suo cartellino. Una scelta che la maggior parte dei tifosi juventini ha condiviso pienamente: Conceicao è infatti uno di quei giocatori in grado di ‘spaccare’ la partita, data la sua grande tecnica, la velocità e la capacità di saltare l’uomo.

Eppure c’è anche chi ha espresso non pochi dubbi su questo acquisto. Per qualcuno, infatti, la spesa complessiva che supera i 40 milioni di euro è eccessiva per un giocatore 22enne chiamato a dimostrare ancora molto. Ma non è tutto: tra le varie perplessità spicca anche quella che riguarda il posizionamento in campo del figlio d’arte.

Conceicao escluso: problema per la Juve, tifosi in ansia

Graziano Carugo Campi, giornalista di fede bianconera, batte proprio su questo aspetto. In un post su X, infatti, l’opinionista rivela che la Juventus sarebbe alla ricerca di una mezzala per passare al centrocampo a tre. Se così fosse Conceicao potrebbe diventare un equivoco tattico.

“Questo comporterebbe l’esclusione di Conceicao – scrive Graziano Carugo Campi su X – con Nico Gonzalez esterno a destra coperto da Kalulu. L’acquisto del portoghese, come quello di Joao Mario, sembra avere poco senso“. Il giornalista conclude il suo post precisando che le qualità dell’ex Porto non sono ovviamente in discussione: i dubbi sono sull’utilità dell’acquisto.

Sotto il post del giornalista di fede bianconera sono comparsi diversi commenti di tifosi juventini che invece sottolineano la bontà dell’operazione. “Un giocatore come Conceiçao, che spariglia le carte, in rosa fa sempre comodo, a prescindere dal modulo tattico“. In più c’è anche chi fa notare che Nico Gonzalez è ormai molto vicino all’Atletico Madrid, pertanto la presenza di un attaccante esterno come Conceicao è fondamentale per Tudor.