Manna anticipa le rivali, colpo Napoli: affare in dirittura d’arrivo

ll club partenopeo continua a fare la voce grossa sul mercato: il DS Manna si spinge a cifre inavvicinabili per le rivali: pronti oltre 20 milioni

Classe 2006. E già vale più milioni degli anni riportati sulla carta d’identità. Il nuovo talento del calcio ellenico è un ragazzo che ha compiuto la maggiore età nel giorno di Natale del 2024, ma che già è una risorsa, impiegata per oltre 2000′ in tutte le competizioni, di uno dei club più prestigiosi della Serie A greca.

L’Olympiacos non ha avuto alcun dubbio a lanciare in prima squadra il baby prodigio, centrocampista centrale dalla tecnica raffinata che può addirittura già vantare 4 presenze nella nazionale maggiore.

Inevitabilmente, avendo disputato anche ben 9 gare di Europa League lo scorso anno col sodalizio biancorosso, il calciatore ha attirato su di sé le attenzioni di diverse società europee. Incluse quelle tra le più importanti della nostra Serie A.

Messo sotto stretta osservazione da Milan e Juventus, il calciatore nelle ultime settimane ha stuzzicato anche la fantasia del Napoli che attualmente, grazie ad una situazione finanziaria migliore delle rivali italiane, può permettersi investimenti di un certo tipo per il futuro.

Il club partenopeo, ancora in corsa per un grande colpo da regalare a Conte prima della deadline di mercato, ha deciso di rompere gli indugi per Christos Mouzakitis, il fenomeno protagonista del nostro racconto.

Mouzakitis ha stregato Manna: blitz del Napoli

Il DS degli azzurri Manna, consapevole della necessità di muoversi in anticipo per bruciare la folta concorrenza, sta preparando un’offerta che in un colpo solo scoraggerebbe rossoneri e bianconeri, trovando verosimilmente la buona predisposizione della società greca ad accettare la proposta.

20 milioni – come anticipato, Mouzakitis vale più degli anni che ha – è quanto il Napoli sia disposto a mettere sul piatto per strappare il gioiellino ai greci.

In attesa che, saltato l’affare Miretti dalla Juve (l’ex Genoa ha subìto una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra), possa arrivare un altro centrocampista di livello ad infoltire il reparto (nelle ultime settimane il Napoli si è messo anche sulle tracce di Giovanni Fabbian del Bologna) la dirigenza campana è affascinata dal possibile colpo per il prossimo futuro.

Ovviamente, con l’asticella degli obiettivi che si è sensibilmente alzata dopo la conquista del Tricolore, qualora dovesse arrivare il centrocampista greco, questi non sarebbe inserito da subito nel gruppo della prima squadra. Anche se, scorrendo all’indietro la storia personale di Antonio Conte, non sarebbe inverosimile che il salentino possa far esordire da subito il gioiello in Serie A.