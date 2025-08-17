Un bomber tuttofare per Allegri: il Milan pesca il jolly di fine mercato

Il Milan sta pensando ad un jolly in attacco, può fare al caso di mister Allegri: è l’idea dell’ultimo minuto

Il tempo stringe e il Milan di Massimiliano Allegri è in procinto di regalarsi un nuovo attaccante, quando manca meno di una settimana all’esordio in campionato contro la Cremonese. Rasmus Hojlund rimane la priorità: il 22enne danese, ormai fuori dai piani del Manchester United, è in pole per diventare il nuovo bomber di Allegri.

Con l’arrivo di Sesko all’Old Trafford Hojlund sa che lo spazio per lui sarebbe più che ridotto, ecco perché la pista Milan sta prendendo rapidamente quota anche nei pensieri del giovane attaccante che potrebbe rientrare in un’operazione di prestito oneroso, con diritto (o obbligo) di riscatto tra un anno intorno ai 45 milioni di euro. Nel frattempo si vagliano le alternative.

Dusan Vlahovic è il piano B, piace molto ad Allegri e resta lì, in attesa di buone nuove che possano definire il suo futuro. Un futuro che non sarà più alla Juve, nonostante un contratto in essere a 12 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2026. La sorpresa last minute, però, potrebbe arrivare direttamente dalla Liga.

Milan, che colpo: arriva a fine agosto

Il portale spagnolo ‘AS’ nelle scorse ore ha rivelato quella che potrebbe diventare la strategia rossonera per le ultime ore di mercato. O meglio, la grande occasione che Igli Tare potrebbe cogliere per completare l’attacco di Allegri. Un attacco che, a questo punto, rischia di far suo un giocatore fino a questo momento mai accostato al ‘Diavolo’.

Il portale iberico parla di Dodi Lukebakio, attaccante del Siviglia che già nel mese di gennaio era stato accostato alle uscite. Il 27enne belga è stato avvicinato dall’Al Qadisiah nelle prime settimane del 2025, con gli arabi pronti anche a pagare la clausola rescissoria da 45 milioni di euro presente nel contratto del classe ’97. Il giocatore, però, non ha voluto lasciare il Siviglia concludendo lì la stagione. Ora la situazione è diversa, il Milan è attratto dalla possibilità di mettere le mani su Lukebaio per la capacità del calciatore di poter giocare da esterno, seconda punta e prima punta. Potrebbe salutare la Spagna negli ultimi giorni di mercato e, secondo quanto riferito, al calciatore belga la destinazione rossonera piacerebbe e non poco.

Bisognerà quindi attendere ancora almeno una settimana per saperne di più. Lukebaio è reduce da 39 presenze con il Siviglia, tra campionato e coppe, con 11 gol e 2 assist vincenti all’attivo. Nel frattempo la dirigenza di Via Aldo Rossi attende buone nuove da Manchester, visto che Rasmus Hojlund era e rimane la priorità per l’attacco milanista. Un mercato in divenire, con continui cambiamenti ed il Milan che potrebbe ritrovarsi a cambiare ancora obiettivo da qui al 1 settembre.