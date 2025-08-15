Arriva Federico Chiesa: la destinazione spiazza i tifosi

Nuova possibile occasione per l’attaccante italiano, reduce da una stagione incolore a Liverpool: il blasonato club fa sul serio

Troppo brutto per essere vero. Troppo impalpabile per avere a che fare con qualcosa di reale, con un minimo dettaglio che possa far ricordare il campione che era. La prima stagione inglese di Federico Chiesa, l’ex Juve ceduto proprio dai bianconeri al Liverpool nello scorso mercato estivo dopo un pre-campionato trascorso ai margini della prima squadra, non avrebbe fatto altro che confermare, nei pensieri dei più maliziosi, la parabola discendente imboccata dal figlio d’arte.

Nessuno a Torino rimpiange Chiesa. E non potrebbe essere altrimenti, data la stagione da soli 466′ in campo (conditi da due gol e due assist) vissuta dall’ex Viola sulla sponda rossa del Mersey.

Frenato inizialmente da una condizione fisica che non avrebbe potuto essere ottimale dopo la turbolenta estate, il calciatore ha subito fatto i conti con una squadra che in Premier League è partita lancia in resta. Scatenando il talento dei suoi formidabili attaccanti: da Momo Salah a Cody Gakpo passando per il povero Diogo Jota e Luis Diaz, i Reds hanno sfoggiato una batteria di avanti in cui forse chiunque avrebbe faticato a trovare spazio.

In più, a rendere più fosco il quadro, qualche piccolo infortunio sparso qua a là che non ha certo aiutato il figlio del grande Enrico a mostrare una condizione fisica degna dei ritmi indiavolati della Premier e dello stesso gioco offensivo del tecnico Arne Slot.

L’allenatore olandese nello scorso gennaio si era opposto a tutte le trattative avanzate dai club di Serie A per riportare Chiesa in Italia con la formula del prestito. Oggi, quando manca poco alla chiusura del mercato estivo, la situazione si presenta diversa.

Dal Bayern al Valencia, doppia opzione per Chiesa

Con la cessione ormai prossima ad essere ufficiale di Kingsley Coman all’Al Nassr, il Bayern Monaco sta pensando di ingaggiare proprio il figlio d’arte come pedina utile a rimpolpare il reparto offensivo. Le ultime indiscrezioni di mercato riferiscono di una possibile offerta di 14 milioni di euro che i bavaresi sarebbero disposti a mettere sul piatto per convincere gli inglesi a privarsi della loro riserva di lusso. Ma c’è un’altra pista, battuta proprio in queste ore dalla stampa spagnola.

Il Valencia, una delle nobili decadute del calcio iberico e già club con recenti enormi problemi finanziari, avrebbe messo nel mirino proprio uno dei protagonisti della vittoria della Nazionale italiana ad Euro 2020. Sfruttando l’ambizione del calciatore di tornare a giocare con continuità anche per convincere il CT azzurro Rino Gattuso (che stima moltissimo l’esterno) a richiamarlo nelle convocazioni con vista Mondiale 2026 (gli scongiuri sono obbligatori), il club spagnolo potrebbe presentare la giusta offerta alla dirigenza inglese.

Il Valencia potrebbe così essere la destinazione ideale per Chiesa, anche perché stavolta il Liverpool, forse stanco di aspettare un segnale tecnico da parte del calciatore, difficilmente si opporrebbe ad una sua partenza.