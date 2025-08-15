Svelato il grande difetto di Sinner: ecco il punto debole

Il tennista altoatesino è finito sotto la lente d’ingrandimento di un professionista che lo conosce meglio di chiunque altro: rivelazione choc

Un tornado. Quando in Italia si consumavano le ultime ore della vigilia di Ferragosto, Jannik Sinner si è regalato un’altra roboante vittoria spazzando letteralmente dal campo il malcapitato Felix Auger-Aliassime, il tennista canadese che curiosamente mai era stato in precedenza battuto in carriera dal giocatore azzurro.

L’eloquente 6-0, 6-2 con cui il numero uno del mondo ha regolato l’ex allievo di Toni Nadal ha fornito importanti conferme sullo stato di forma dell’altoatesino. I numeri sul cemento, già impressionanti prima del match, sono stati aggiornati dall’ennesima affermazione dell’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Sinner ha raggiunto la 12esima semifinale in carriera in un Masters 1000, portando il suo score personale nel 2025 (un anno in cui ha giocato davvero poco a causa della squalifica di tre mesi concordata con la WADA per il caso Clostebol) a 30 vittorie e sole 3 sconfitte. Mostruoso. Come se non bastasse – diciamolo a bassa voce per scaramanzia – Jannik ha allungato la sua striscia di vittorie consecutive sul cemento, superficie in cui non perde un match dal torneo di Pechino dello scorso ottobre.

Anche quando, all’inizio del secondo set, il fuoriclasse azzurro era andato sotto di un break rincorrendo per la prima volta l’avversario nel punteggio (si era 2-0 a favore del canadese), Jannik ha mostrato una tranquillità e una consapevolezza che gli hanno consentito di riprendere subito in mano il filo, inanellando 6 games dii fila e chiudendo la pratica.

Cahill, scatta il retroscena su Sinner: la risposta del campione

Nonostante la prestazione sia stata quasi impeccabile, stranamente contro Auger-Aliassime il servizio ha funzionato poco. O comunque meno di altre volte, se ne facciamo una questione di percentuali. Sinner ha chiuso l’incontro col 55% di prime palle in campo: troppo poco in vista dei prossimi probanti impegni sia in Ohio che soprattutto a New York.

In generale, negli ultimi tre anni, il fondamentale della battuta è stato uno degli aspetti in cui maggiormente è migliorato il campione di San Candido. Merito suo e del suo staff, che ha lavorato duramente con l’atleta per correggere verso l’alto la resa di questo importante gesto tecnico del suo gioco.

“Siamo così orgogliosi come allenatori perché tutto il lavoro svolto negli ultimi tre anni alla fine si riflette in una partita importante, in un torneo importante, permettendogli di arrivare fino in fondo e vincere“, ha esordito Cahill ai microfoni del sito dell’ATP.

“Una cosa che ho detto subito a Jannik all’inizio del nostro lavoro è la seguente: ‘Il servizio deve migliorare. Sei alto un metro e novanta e sei un ragazzo forte”. Devi essere in grado di dare più velocità e una direzione migliore alla tua prima di servizio. In questo modo inizi a vincere punti gratuiti con la tua prima: se invece gli altri riescono a neutralizzare il tuo servizio, devi lavorare molto di più per ottenere i tuoi punti. Poi sono arrivate le sue domande, una dopo l’altra. È tipico di lui. Vuole competere. È un animale da competizione. Stiamo assistendo a un livello di tennis incredibile in questo momento con Carlos Alcaraz e Jannik“, ha infine concluso il coach australiano.