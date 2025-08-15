Tonali alla Juventus, ecco l’annuncio definitivo

L’ex centrocampista del Milan accostato ancora ai colori bianconeri: l’annuncio su Tonali alla Juventus cambia tutto

Nel corso degli ultimi mesi uno dei nomi che ha fatto spesso e volentieri capolino nei pensieri della dirigenza juventina è quello di Sandro Tonali. L’intenzione di rinforzare lo zoccolo duro della squadra puntando magari proprio su calciatori italiani, di esperienza e carisma come il gioiello del Newcastle, è un’idea che rimane in casa Juve.

E proprio a centrocampo, il ‘cervello’ di una squadra che vuole tornare da subito a vincere e convincere i suoi tifosi. Un anno fa a Torino sbarcava Douglas Luiz, oltre 50 milioni, compresi i cartellini di Barrenechea e Iling Junior per uno dei flop più rumorosi degli ultimi anni. Il brasiliano oggi è un caso, nonostante la rete in amichevole contro la Juve Next Gen. Piace ad Everton e Nottingham Forest ma al momento non c’è intesa economica per permettergli il ritorno in Premier League.

Tonali, in tal senso, è stata un’ossessione per la dirigenza bianconera che da lontano ci ha davvero provato a sondare il terreno per l’ex milanista che in Premier, nei suoi primi mesi, è stato fermo per squalifica. Oggi, però, Tonali è un pilastro troppo importante per i bianconeri che hanno sempre rispedito al mittente ogni tentativo di offerta. Le ultime notizie, in tal senso, sembrano riuscire a ribaltare ancora una volta lo scenario propiziato fino a questo momento.

Tonali-Juve, ci risiamo: è cambiato tutto

Il ritorno di Tonali in Serie A è stato un rumor continuo, costante. Da Milano, sponda rossonera, non lo hanno mai dimenticato ma ad oggi una pista Milan è da escludere. Le ultime sul centrocampista di Lodi, 25 anni, che piace moltissimo a Comolli e Modesto.

Secondo quanto riferito da ‘Transferfeed.com’ che riporta la notizia lanciata da ‘Goal.com’, pare che la Juventus si sia ufficialmente ritirata dalla corsa per l’acquisto di Sandro Tonali. Tanti, tantissimi i tentativi andati a vuoto per il centrocampista azzurro che è diventato un perno insostituibile per Howe e quindi al momento è considerato incedibile dai ‘Magpies’ che, di certo, non hanno bisogno di vendere per fare mercato.

Tonali nell’ultimo anno con la maglia del Newcastle ha collezionato 45 apparizioni con 6 gol e 3 assist vincenti, tra campionato e coppe. Non ci sarà la Juventus nel suo futuro, non secondo le ultimissime notizie riportate. Staremo a vedere se la musica cambierà ancora.