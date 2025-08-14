Calciomercato Juve, stop alla cessione: non vogliono rinforzare il nemico

Il mercato bianconero vicino ad una svolta in uscita: la cessione può stoppare, lo vuole la grande rivale

Dieci giorni esatti alla prima in campionato contro il Parma e la Juventus di Igor Tudor proverà a cominciare nel migliore dei modi il suo percorso stagionale. Una squadra che è cambiata ma non troppo, con il calciomercato che rischia di regalare alcuni colpi di scena proprio verso la fine di agosto.

Uno dei temi che riguarda da vicino i colori bianconeri è quello riguardante le cessioni. In attacco Dusan Vlahovic sta di fatto bloccando il ritorno di Kolo Muani che, tornato al PSG dopo il prestito, è ancora oggetto di desiderio da parte della Vecchia Signora. Comolli e Modesto stanno cercando una soluzione per il 25enne serbo, in scadenza il 30 giugno 2026 e fuori dai piani di Tudor. Vlahovic piace al Milan anche se nell’ultima settimana i rossoneri hanno virato con forza su Rasmus Hojlund che pare si stia convincendo, con riserva, a lasciare il Manchester United.

Semmai l’ex Fiorentina dovesse salutare Torino allora Kolo Muani tornerebbe di corsa alla corte dell’allenatore croato. Un’altra situazione da risolvere è quella di Douglas Luiz, al centro dei desideri del Nottingham Forest che ad oggi non ha ancora trovato l’accordo con la Juve per il ritorno del brasiliano in Premier League. Il sogno quasi impossibile, in mediana, si chiama Andrey Santos. Il gioiello del Chelsea costa però tantissimo e al momento non sembrerebbero esservi i margini per una effettiva trattativa con i ‘Blues’.

No all’addio: Juve, cambiano i piani

Ma tornando alle cessioni esiste un nome, in particolar modo, che nei mesi scorsi è stato oggetto di discussione in casa Juventus. Dal rinnovo all’addio, adesso torna a cambiare tutto e i tifosi non sanno più che cosa aspettarsi. Svolta pazzesca per il futuro di Weston McKennie.

Negli ultimi mesi aveva virtualmente raggiunto l’intesa per il rinnovo del 26enne texano, che aveva convinto Tudor. In scadenza il 30 giugno 2026, oggi la situazione si è ribaltata: McKennie è di fatto finito nella lista dei cedibili visto che la dirigenza juventina sta pensando ad altri nomi last minute per potenziare il centrocampo di Tudor. Stanto a quanto riportato poco fa da ‘Tuttojuve.com’, il giocatore americano non ha ancora detto sì al rinnovo di contratto a causa del nodo legato alle commissioni per i suoi agenti.

In caso di cessione, opzione tutt’altro che impossibile, i bianconeri chiederebbero 15 milioni di euro. Attenzione, però, perché in prima fila c’è la Roma e la Vecchia Signora non ha la minima intenzione di rinforzare una rivale in Serie A. Ecco perché, ad oggi, si cerca una soluzione che possa accontentare la Juve e lo stesso McKennie: staremo a vedere.