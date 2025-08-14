Doppio colpo Tonali-Donnarumma: Juve da sogno

Il club bianconero sogna in grande coi due big della Nazionale italiana: nuovo scenario dopo l’addio del portiere campano

Già sul pezzo, ormai da mesi, per il difficile, ma non impossibile, acquisto di Sandro Tonali dal Newcastle, negli ultimi giorni la Juve ha seguito con grande interesse l’incredibile epilogo della vicenda legata all’addio di Donnarumma al PSG.

“Purtroppo qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato“, ha detto giusto un paio di giorni fa l’ex enfant prodige del Milan, fatto fuori da Luis Enrique con una decisione dall’effetto immediato.

Lo stesso tecnico asturiano, nella conferenza stampa che ha preceduto la finale di Supercoppa europea tra i francesi e il Tottenham Hotspur, si è assunto la piena responsabilità della sua incredibile decisione, spiegando che, sebbene Gigio sia un grande uomo e un grande portiere, lui avesse bisogno di un altro tipo di estremo difensore.

Un portiere trovato in Lucas Chevalier, il 23enne ex Lille arrivato nella Capitale francese per 40 milioni di euro e subito in campo nella gara del ‘Bluenergy Stadium‘ che, in modo assolutamente rocambolesco, ha regalato l’ennesimo trionfo al club capitanato da Nasser Al-Khelaifi.

Considerando che anche prima della prematura frattura tra Gigio e il PSG, la Juve stava monitorando con attenzione la situazione contrattuale dell’azzurro (rimasta invariata, con la scadenza fissata a giugno 2026), si aprono ora nuovi scenari per il grande sogno del mercato bianconero. Un doppio desiderio, a dire il vero.

Donnarumma e Tonali, si può: la Juve sogna

Intervenuta sul suo canale YouTube per parlare delle imminenti nuove strategie di mercato della ‘Vecchia Signora‘, Fabiana Della Valle ha fatto il punto sul possibile doppio clamoroso colpo che porterebbe alla Continassa sia il fenomeno di Castellammare di Stabia che il centrocampista di Lodi, di proprietà del ricco Newcastle.

“Sappiamo che a centrocampo il grande desiderio è Tonali, però adesso ce n’è anche uno tra i pali che è Gigio Donnarumma. Perché sapete che Donnarumma è considerato in uscita dal PSG, che è un po’ una storia veramente paradossale, secondo me, messo alla porta dopo la Champions adesso. Però è stato preso un altro portiere dai francesi, quindi Luis Enrique non lo considera più il titolare e quindi di Gigio è sul mercato“, ha esordito la giornalista.

“Donnarumma che è sempre stato il grande sogno della Juve, trattato più volte e più volte quando c’era Raiola e soprattutto molto molto legato a Giorgio Chiellini“, ha poi concluso Della Valle.