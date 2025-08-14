Denuncia in diretta: “Due calciatori ricattano la Juventus”

Il mercato della Juve, ancora alle prese con le mancate uscite degli esuberi tecnici, non decolla: c’è l’annuncio sui ‘colpevoli’

Qualche timido segnale, per la verità, sarebbe pure arrivato. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Borussia Dortmund, la Juve ha disputato la tradizionale amichevole in famiglia contro la formazione Under 23, emblema di quel laboratorio Next Gen che negli ultimi anni ha sfornato ottimi talenti che però, per un motivo o per l’altro, non stanno sostanzialmente arricchendo più la rosa della prima squadra. Un punto su cui torneremo più in là.

Relativamente ai segnali dell’incipit invece, alcuni dei giocatori scesi in campo agli ordini di mister Tudor e a cui già è stato comunicato in modo chiaro e deciso di non far parte del nuovo progetto tecnico, si sono resi protagonisti di prestazioni accettabili, se non addirittura buone.

Dusan Vlahovic, nonostante qualche fischio proveniente dagli spalti, e Douglas Luiz – il brasiliano che, tanto per gradire, si è anche presentato con 4 giorni di ritardo al ritiro della Continassa nel raduno post-Mondiale per Club – hanno firmato con una rete a testa la vittoria per 2-0 ottenuta ai danni della compagine Under 23.

L’ex centrocampista dell’Aston Villa, che secondo il tecnico bianconero dovrebbe alzare il suo raggio d’azione in campo perché “ha il gol nel sangue”, è apparso brillante e motivato, ma come si dice in gergo, ormai è troppo tardi. La linea della dirigenza e dello staff tecnico è quella di cedere il calciatore (così come il compagno serbo, da mesi al centro di una telenovela di mercato) per finanziare quei grandi colpi che ancora mancano nella corrente sessione di scambi.

Juve, Vlahovic e Douglas Luiz sul banco degli imputati

Com’era stato già per Samuel Mbangula e Timothy Weah, ceduti alfine dalla Juve dopo non non pochi problemi dovuti ad iniziali rifiuti dei giocatori ad approdare nelle destinazioni scelte dalla società, anche il sudamericano e l’ex Viola stanno in qualche modo bloccando la campagna acquisti bianconera.

É di questo avviso il noto conduttore televisivo, nonché grande tifoso della ‘Vecchia Signora’, Massimo Giletti, che nel corso di un intervento ai microfoni di ‘Radio Bianconera‘ ha espresso il suo punto di vista anche sulla troppa facilità con cui nel recente passato ci si è liberati, in modo sciagurato, dei tanti talenti usciti dalla Next Gen.

“È un mercato complesso quello di questa estate e che paga le scelte sbagliate dello scorso anno. Abbiamo già speso 100 milioni per riscattare chi è arrivato l’anno scorso, al di là del suo contributo effettivo. E siamo costretti a vendere, se non a svendere”, ha esordito il noto personaggio.

“Mbangula venduto a 10 milioni purtroppo mi ricorda tanto Huijsen, e anche il suo addio è figlio del fatto che siamo sotto ricatto da parte di Vlahovic e Douglas Luiz, scelte che pesano enormemente sul bilancio di oggi“, ha poi continuato Giletti, ponendo in modo deciso l’accento sul comportamento dei due protagonisti della vittoria contro l’Under 23.