Annuncio da brividi su Sinner: la verità è una sola

Il campione altoatesino torna protagonista nei discorsi della leggenda del tennis azzurro: sfogo amaro, ecco la verità

Tutta l’Italia è ai piedi di Jannik Sinner. Un paese intero, innamorato del suo campione, scandisce ormai i propri appuntamenti con lo sport in TV (o, per i più fortunati, direttamente negli impianti in cui gioca il campione) sulla base dei match disputati dall’altoatesino. Le straordinarie imprese del timido ragazzo di San Candido hanno portato anche coloro che normalmente masticano poco tennis ad appassionarsi. A non perdere un ‘quindici’. A fare un tifo che manco fosse la Nazionale di calcio.

Non c’è dubbio che il fuoriclasse altoatesino abbia cambiato la percezione del nobile sport con la racchetta senza distinzione di generazioni: tanto i più piccoli quanto i più grandi si sono emozionati (e lo faranno ancora…) davanti ai trionfi di Jannik in Coppa Davis, agli Australian Open, alle ATP Finals di Torino, e infine a Wimbledon.

A 24 anni ancora da compiere (il 16 agosto scatta la ricorrenza), Sinner è già di gran lunga il tennista italiano più vincente di sempre. Come titoli del Grande Slam ma anche come permanenza (oltretutto finora mai interrotta) sul trono del ranking mondiale.

Le leggendarie figure di Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sono state in qualche modo offuscate dalla luce accecante di Jannik. Che nel giro di poco meno di due anni ha infranto una quantità incredibili di record: tanto personali quanto nazionali. Tanto di precocità quanto generali nella storia del circuito ATP.

Pietrangeli, sentenza definitiva su Sinner: c’è lo sfogo

L’incredibile ascesa del fuoriclasse azzurro ha fatto perfino dimenticare le critiche per la mancata partecipazione alla fase eliminatoria di Coppa Davis a Bologna nel settembre 2023, quando Jannik aveva dato forfait perché reduce dalle fatiche dello Us Open. Proprio in quel momento il succitato Pietrangeli aveva aspramente criticato l’azzurro, reo di non essere sufficientemente attaccato alla causa.

Il destino volle che poi fu lo stesso campione della Val Pusteria che col suo filotto di vittorie in singolare e in doppio avrebbe trascinato quasi da solo l’Italia a conquistare quella Insalatiera che mancava da ben 47 anni. Quando la formazione italiana guidata dal Capitano non giocatore Pietrangeli trionfò in Cile in un’edizione avvelenata da questioni politiche.

Da allora furono in tanti a ‘stuzzicare’ il 2 volte vincitore del Roland Garros sulla grandezza di Sinner. Sul suo essere o meno il più grande tennista italiano di tutti i tempi. Un dibattito alimentato dalla fulgida e travolgente ascesa di Jannik, che come detto in poco tempo ha polverizzato ogni precedente primato appartenuto ad altri giocatori italiani.

Ne è nata una letteratura che ha dipinto Pietrangeli come una persona invidiosa dei successi del connazionale. Una fama, magari non meritata, che lo stesso ex campione ha però fatto poco per allontanare da sé con dichiarazioni spesso interpretabili, suo malgrado, in questo senso.

Deve dunque sorprendere poco che ora, con Jannik primo nel ranking mondiale già da 62 settimane consecutive, il nativo di Tunisi abbia voluto una volta per tutte chiarire il suo pensiero attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Alla fine quello che non capisco è come la gente possa pensare che io voglia parlare male di Sinner perché rosico. Ma perché? Perché dovrei parlarne male? Ma come si permettono? Ma chi li conosce?“, ha tuonato il vecchio campione mettendo forse una pietra definitiva sull’argomento.