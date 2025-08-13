Diletta Leotta su Netflix: tutto vero, gli abbonati non vedono l’ora

Cresce l’attesa, manca poco: Diletta Leotta sta arrivando su Netflix, ecco che cosa succederà a breve

Come in ogni stagione estiva, gli appassionati di calcio sono combattuti. Ci sono le vacanze e la voglia di rilassarsi, ma c’è anche il desiderio per il ritorno del campionato, quello che scandisce fondamentalmente le vite di molti. Manca poco, ormai, per fortuna, per tutti coloro che vogliono tuffarsi nuovamente nelle atmosfere del grande calcio. Sta per ripartire la Serie A e sta naturalmente per tornare l’appuntamento fisso con Diletta Leotta su DAZN. Ma non solo quello.

I tifosi, insieme alle partite e alle gesta dei loro beniamini, si godono anche la visione della splendida conduttrice televisiva che ci accompagna all’interno dei principali big match. Il fascino e l’eleganza di Diletta sono ormai entrati a far parte integrante dello spettacolo e molti avvertono tanta nostalgia anche di questo aspetto. Anche se va detto che la showgirl siciliana, in questo periodo, ha provveduto a deliziare i propri fan con tantissimi scatti estivi esplosivi sui social.

C’è anche un’altra grossa novità, però. Con il via della stagione calcistica, assisteremo anche allo sbarco di Diletta Leotta su Netflix. Come mai? E’ presto detto.

Diletta Leotta nel nuovo film su Nerflix: “Ogni maledetto fantacalcio”, sentite cosa ha detto

La conduttrice di DAZN infatti ha preso parte al nuovo film che verrà distribuito a fine mese sulla piattaforma streaming dal titolo “Ogni maledetto fantacalcio”. Una pellicola che promette già di diventare un cult per gli appassionati, e non solamente per la sua presenza.

Una storia che racconta di una lega di amici impegnata nel consueto fantacalcio, come sempre, ma con un cambiamento improvviso: quest’anno, avranno un concorrente in meno. Seguiranno vicende paradossali e comiche, ma non vi spoileriamo niente, per adesso. L’appuntamento su Netflix è per il 27 agosto, data di uscita del film per tutti gli abbonati alla piattaforma.

Diletta Leotta interpreterà nel film il ruolo di se stessa in alcune scene. E intanto ha già fatto crescere l’attesa alle stelle con una frase subito diventata iconica nel trailer del film: “Il fantacalcio è un po’ come il sesso. Difficile, complicato da spiegare, ma molto divertente da fare”. Con questi presupposti, ne vedremo delle belle, questo è poco ma sicuro.