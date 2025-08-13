“È imbarazzante”: terremoto in atto alla Juventus, c’entra Yildiz

Sta succedendo nelle ultime ore in casa bianconera: Juventus-Yildiz, nessuno si aspettava che sarebbe accaduto

L’estate bianconera sta per volgere al termine. Settimane di grandi movimenti, tra campo e calciomercato, quando ormai manca pochissimo all’esordio in Serie A contro il Parma. Una Juve, quella di Igor Tudor, che vuole stupire dopo anni deludenti e di poche soddisfazioni regalare al popolo bianconero.

Proprio la conferma di Tudor, che ha dimostrato polso sulla squadra e concretezza è il primo passo per tornare ad ambire a palcoscenici che mancano da un po’. Nel frattempo la dirigenza, guidata dal dg Damien Comolli e il dt Francois Modesto sono pronti ad un finale col botto. La Juve deve partire, soprattutto, dalle cessioni. Douglas Luiz è il primo indiziato a dire addio alla Vecchia Signora. Una stagione al di sotto delle aspettative quell vissuta dal centrocampista, arrivato un anno fa dall’Aston Villa per oltre 50 milioni di euro. Un flop terribile per le casse bianconere, con la Juventus che da giorni parla costantemente con la dirigenza del Nottingham Forest per cercare l’intesa e liberare quindi uno spazio in mediana.

Chi è stato in diverse occasioni avvicinato ad un potenziale addio ai colori è poi Kenan Yildiz, attaccante che nel corso dell’ultimo anno ha vissuto una crescita pazzesca. Il nazionale turco ha attirato su di sé l’attenzione di diversi top club europei che, da lontano, hanno sondato il terreno per il numero 10 di Tudor. Barcellona, Bayern Monaco e Premier League: la Juve, però, non ha voluto sentire ragioni. Perché Yildiz è il futuro dell’attacco bianconero e non si muove, non quest’estate almeno.

Yildiz, che imbarazzo: l’annuncio spiazza i tifosi della Juve

Di Kenan Yildiz si parla per le enormi qualità tecniche che, col passare degli anni, potrebbero tramutarlo in uno dei giocatori più forti e ambiti del mondo. E così il giornalista Graziano Carugo Campi, come spesso accade, ha voluto dire la sua in toni coloriti sul prodigio della Juve.

“C’è un gap imbarazzante tra il livello di Yildiz e il resto della rosa“, il messaggio di Carugo Campi sul suo profilo ‘X’. Il riferimento è alla straordinaria prestazione del turco nella recente amichevole contro il Borussia Dortmund, vinta dalla Juventus 2-1 grazie alla doppietta di Andrea Cambiaso. Decisivo pure Yildiz che ha messo a segno un assist per il terzino, utile a siglare il raddoppio bianconero. Un messaggio che se da un lato esalta le doti dell’ex Bayern al contempo declassa i compagni di squadra di Yildiz.

Una prestazione da urlo del pilastro della Juventus di Igor Tudor che spera possa fare addirittura meglio della passata stagione. Nell’ultimo anno Yildiz ha racimolato 52 apparizioni tra campionato e coppe, con 12 gol e 9 assist vincenti all’attivo.