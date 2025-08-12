Donnarumma all’Inter, decisione presa: sta succedendo ora

Gigio Donnarumma e la suggestione nerazzurra: le ultime sul futuro del portiere del PSG, ribaltone dietro l’angolo

Il tempo del calciomercato sta per finire. Si entra nella zona calda, quelle delle idee last minute. A cavallo di Ferragosto potrebbero cominciare i rumors riguardo i big che, sparsi per l’Europa, sono effettivamente in cerca di squadra. A sorpresa tra questi potrebbe esservi quello che ad oggi – a detta di molti – è il portiere più forte al mondo.

Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del PSG che ad oggi è sotto contratto con il club di Al-Khelaifi fino al 30 giugno 2026 ma fino a questo momento di rinnovo si parla poco e in contesti abbastanza freddi e distaccati. Donnarumma è reduce da una stagione fenomenale nella quale a suon di prodezze ha trascinato la squadra di Luis Enrique al suo primo successo in Champions League. Una serata magica quel 31 maggio 2025, un 5-0 mai visto prima contro un’Inter rimasta inerme davanti al gioco spumeggiante dei francesi.

Proprio l’Inter, nel recente passato, è stata accostata al portiere ex Milan che in diverse occasioni non ha nascosto la sua voglia di tornare un giorno in Serie A. Impossibile pensare ai rossoneri, visto che il rapporto coi tifosi è impossibile da ricucire ed il Milan sta concretamente provando a prolungare il contratto a Mike Maignan. Per Donnarumma in Italia, ad oggi, i colori ‘caldi’ restano quelli nerazzurri.

Donnarumma-Inter, colpo ‘programmato’

‘Fcinternews.it’ nelle ultime ore ha fatto il punto sul destino riservato al classe ’99 che, concretamente, potrebbe finire per fare un anno di panchina sotto la Tour Eiffel prima di salutare i campioni d’Europa in carica a parametro zero. Ma andiamo con ordine.

Recentemente la dirigenza transalpina ha fatto una scelta, puntare forte su Lucas Chevalier, prodigio del Lille che in un batter d’occhio dopo una stagione più che positiva è divenuto il nuovo portiere titolare del PSG. 40 milioni l’offerta, sì istantaneo del Lille e Donnarumma – oggi – rischia di ritrovarsi ai margini del progetto. Si parla della doppia possibilità sul piatto per l’estremo difensore campano. Accettare un addio immediato, in uno dei club interessati, per una cifra di circa 20-25 milioni per il suo cartellino. Oppure imporsi, di nuovo, a Parigi provando a recuperare terreno (come già accaduto in passato con Keylor Navas).

In caso negativo, il classe ’99 potrebbe salutare a parametro zero nell’estate 2026 mettendosi già d’accordo in primavera con la sua prossima squadra. L’Inter? Può darsi, le possibilità ci sono eccome. ‘Fcinternews‘ sottolinea come Enzo Raiola, procuratore di Gigio, sia stato tre volte nella sede dell’Inter tra marzo e Agosto. “Tienici informati sulle prossime mosse”, viene riguardo ad una potenziale richiesta della dirigenza di Viale della Liberazione a Raiola.

L’Inter ci proverebbe davvero, concretamente, solo in caso di ingaggio a parametro zero, arrivando poi a trattare il ricchissimo stipendio con Donnarumma che attualmente guadagna 10 milioni più bonus a stagione. Non è un caso che Yann Sommer veda scadere il suo contratto proprio al termine della stagione che sta per cominciare: un incastro perfetto, l’avvicendamento ideale tra i pali nerazzurri.