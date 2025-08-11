Juventus, nuovo obiettivo: offerti 25 milioni al Real Madrid

Il gioiello del Real Madrid è un obiettivo concreto della Juventus: colpo da 25 milioni, ecco cosa sta succedendo

Il calciomercato non dorme mai ed in casa Juventus le cose viaggiano spedite, quando mancano ormai una manciata di settimane alla chiusura della sessione estiva. Igor Tudor ha ricevuto i giusti segnali dalla dirigenza così come da gran parte del gruppo bianconero.

Diverse, però, le pedine che potrebbero fare le valigie e regalare alla Vecchia Signora da reinvestire per i colpi last minute. Nico Gonzalez, ad esempio, reduce da una prim ed unica stagione assai deludente potrebbe davvero finire per lasciare la Juve. In difesa, dopo l’arrivo di Joao Mario ed il ritorno di Bremer dall’infortunio, non è assolutamente da escludere la possibilità di un addio di Daniele Rugani. Reduce da una stagione di buon livello in prestito all’Ajax, il centrale di Lucca è in scadenza nel 2026 e potrebbe finire per salutare a zero tra meno di un anno.

Occasioni concrete riguarderanno le uscite in mediana dove Douglas Luiz ha letteralmente le ore contate. Il talento di Rio de Janeiro non ha mai ingranato nell’unica annata nella quale ha vestito la maglia della Juventus. Oltre 50 milioni di euro spesi e adesso l’opzione praticamente certa di un ritorno in Premier League per l’ex Aston Villa che piace tantissimo al Nottingham Forest. Ad oggi non c’è ancora intesa tra le parti per la cessione ma in casa bianconera si spera di poter raggiungere un accordo e incassare circa la metà dalla partenza di Douglas Luiz.

Dal Real alla Juve, che colpo: decisione presa

E l’attacco? La sorpresa ventilata nelle scorse ore intreccia gli interessi bianconeri con quelli del Real Madrid di Florentino Perez. Damien Comolli, avendo già portato a Torino Jonathan David ed in attesa di buone nuove sulla cessione di Vlahovic entro fine mese, ha messo nel mirino un gioiello dei ‘Blancos’.

A riportare la notizia del forte interesse bianconero per Gonzalo Garcia è ‘Fichajes.net’, portale spagnolo molto vicino alle vicende di casa Real. Pare infatti che la giovane punta spagnola, classe 2004, piaccia molto ai dirigenti bianconeri che sembrerebbero essersi già fatti avanti con una proposta. 25 milioni di euro sul piatto per tentare di convincere Perez a cederlo ma, in questo momento, il patron del Real non vuole sentirne parlare: l’idea è quello di mantenerlo in rosa e farlo crescere accanto a grandi campioni.

6 presenze con 4 gol e 2 assist vincenti nel Mondiale per Club per il 21enne di Madrid che è legato da un lungo contratto con le ‘Merengues’ fino al 30 giugno 2030. L’anno scorso nella Liga ha messo a referto 1 assist in 3 presenze, nella stagione che sta per cominciare il Real potrebbe addirittura affidargli la camiceta numero 9 lasciata vacante da Mbappè. Staremo a vedere.