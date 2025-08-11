Sinner ha svelato la sua passione: “Le amo moltissimo”

Anche un ragazzo semplice come Sinner, ha le sue debolezze e i suoi desideri: ecco cosa vorrebbe Jannik per il suo compleanno

La doppia missione è stata stabilita, affissa a chiare lettere sia nella testa del campione che sui muri del suo spogliatoio: difendere il quantitativo più alto possibile di punti ATP per arrivare a fine anno ancora in testa al ranking (sarebbero circa 78 settimane, mal contate, consecutive sul trono della classifica) e possibilmente col titolo di campione degli Us Open in tasca. Che poi sarebbe, tanto per ribadire il suo status di gigante del tennis moderno, il secondo di fila a New York.

Il fuoriclasse di San Candido, che ha vinto in modo davvero convincente il match di esordio sul cemento nordamericano, è pronto ad arrivare fino in fondo sia nella kermesse in Ohio che nei successivi importanti appuntamenti che si disputeranno sempre sulla sua superficie preferita.

Il calendario del circuito ha riservato al campione azzurro una curiosa coincidenza. Sabato 16 agosto, proprio il giorno del suo 24esimo compleanno, sono previste le semifinali del torneo di Cincinnati. Figurarsi se un perfezionista come lui, che cura ogni singolo dettaglio sia nella preparazione fisica che nella tabella degli appuntamenti a cui partecipare o meno, si lasci condizionare da una ricorrenza del genere.

Come dichiarato in una recente intervista ai microfoni di ‘BBTennis‘, il tennista azzurro sarebbe addirittura ben lieto di festeggiare il compleanno sul terreno di gioco. Perché questo vorrebbe dire essere arrivati quanto meno al penultimo atto del torneo. A proposito dello spegnere le candeline, al giocatore è stato chiesto cosa vorrebbe come regalo. La risposta, per certi versi inaspettata, riporta in qualche modo Jannik nel mondo degli umani. Visto che la categoria dalla quale pescare l’oggetto desiderato è molto gettonata tra la gente comune.

Sinner, spunta la debolezza lussuosa: buon compleanno Jannik

“Sono stato sempre molto felice di festeggiare il mio compleanno con la mia famiglia, anche se non ho mai espresso grandi desideri”, ha esordito il fuoriclasse dopo aver approfittato della chiacchierata col portale per confermare la sua presenza all’ATP 500 di Pechino, dove difenderà la finale conquistata lo scorso anno (fu battuto in finale da Carlos Alcaraz).

Ancora incalzato sul regalo che gli piacerebbe ricevere tra qualche giorno, alla fine il 4 volte campione Slam ha ceduto. Confessando la sua debolezza: “Sono un grande amante delle automobili e sono molto contento delle macchine che ho al momento, quindi non vorrei nessun altro regalo“, ha svelato Jannik.