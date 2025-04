Il Catania ha perso oggi l'imbattibilità dopo otto partite e lo ha fatto al Massimino contro la capolista Avellino. Una gara iniziata nel migliore dei modi con il gol di Lunetta quasi a freddo, ma che è finita male per via della doppietta di Patierno. Vediamo insieme le pagelle di Catania-Avellino.

Francesco Di Tacchio soccorso dai sanitari rossoazzurri (ph. cataniafc.it)

Le pagelle del Catania: Lunetta e Di Tacchio instancabili, Dini crolla

Dini 5: sbaglia il posizionamento nel primo gol e non è impeccabile nel secondo. Per il resto prova a limitare i danni

Ierardi 6: prova a fare ragionare la difesa, ma non riesce a intervenire per il secondo gol

Di Gennaro 6: anche lui cerca di fare il possibile per controllare gli avanti irpini in area

Celli 5,5: ha non poche responsabilità sul secondo gol. Per il resto cerca di fare valere la sua presenza

Raimo 6: da premiare per la volontà che mette soprattutto in fase di costruzione, ma la sfortuna lo perseguita quando prova il tiro. Dal 79' Quaini s.v.

De Rose 6: al solito una prova tutto cuore la sua fino a quando regge. Dal 79' Frisenna 5,5: si fa subito ammonire, ma prova a farsi valere nei pochi minuti in cui gioca

Di Tacchio 6: cerca di far ragionare la linea mediana, ma anche lui meriterebbe maggior fortuna quando prova il tiro

Anastasio 5,5: prova a spingere nella sua fascia di competenza, ma si fa trovare impreparato in occasione del secondo gol. Dal 69' Stoppa 5: non riesce a incidere come potrebbe

Jiménez 6: evanescente per buona parte del match prova le giocate risolutive in seguito. Dal 79' Dalmonte s.v.

Lunetta 6,5: mostra la sua freddezza sotto porta in occasione del gol che illude gli etnei e prova a spingere quando può calando però con il passare dei minuti

De Paoli 5: non si fa quasi mai trovare pronto in fase di finalizzazione. Dal 60' Inglese 5,5: incolore questo suo rientro in campo, ma è da capire data la sua lungodegenza

Toscano 6: gestisce i cambi come può, ma gli episodi e l'arbitro che lo ammonisce soltanto per un segnale non lo assistono